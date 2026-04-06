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Actor de ‘La Oficina’ anuncia la MUERTE de su madre mientras permanece varado en Colombia

Entre el dolor por la pérdida de su madre, al histrión no le permitían cambiar su vuelo para llegar al funeral.

Abril 06, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Actor de ‘La Oficina’ da a conocer el triste deceso de su madre.

Instagram

“Te despido celebrando tu vida, agradecido por todo el amor y con la satisfacción que te vas sabiendo que después de tanto esfuerzo lo logramos”.

En últimas semanas, la serie ‘La Oficina’ se ha convertido en una sensación, y poco a poco sus protagonistas han ganado gran popularidad, pese a que muchos llevan años trabajando en el mundo del entretenimiento.

Ahora, se dio a conocer la triste noticia de la muerte de la madre de uno de sus intérpretes.

Se trata de Edgar Villa, mejor conocido por dar vida a ‘Aniv’, quien compartió el deceso de su madre, la señora Ana María Enciso Bernal, a los 78 años.

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A través de su cuenta de Instagram, el histrión publicó la esquela sin dar más detalles sobre las causas de la muerte.

“Hoy con profundo pesar me toca hacer un alto para despedir al ser que me dio la vida, mi amiga, mi confidente, mi cómplice”, escribió Villa.

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Sobre el mismo mensaje, el también standupero aprovechó para agradecerle a la señora Ana María por el gran amor que siempre le demostró, además de que afirmó que sus éxitos siempre fueron compartidos con la mujer que le regaló la vida.

“Te despido celebrando tu vida, agradecido por todo el amor y con la satisfacción que te vas sabiendo que después de tanto esfuerzo lo logramos. mis bendiciones hasta el cielo, Descansa en paz te amo mami vuela alto”, agregó en el mensaje.

Trascendió que el actor se encuentra en Colombia y ha sufrido complicaciones para cambiar su vuelo de regreso a México para estar presente en los funerales de su madre.

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¿Quién es Edgar Villa?

También llamado ‘Villita’, define todas sus ocupaciones a través de redes sociales:

  • Actor
  • Director de teatro
  • Comediante
  • Standupero
  • Productor
  • Maestro

Edgar Villa recibió el premio al Mejor Actor Estudiantil en 1999 y años más tarde, en 2013, comenzó su carrera en el Stand Up.

Algunos de sus trabajos en cine más destacados, son:

  • ‘Aquí iba el Himno’ (2002)
  • ‘Fuera del cielo’ (2004)
  • ‘La Taquería’ (2006)

Así como sus shows de stand up en Comedy Central.

La Oficina Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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