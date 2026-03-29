Fernando Bonilla de ‘La Oficina’ lleva en las venas el legado actoral de su padre Héctor Bonilla

El actor, director y dramaturgo mexicano Fernando Bonilla nos platica sobre su nuevo proyecto La oficina, que honra la versión británica The Office, y que se estrenó el 13 de marzo por Prime video.

“Creo que todos los que hemos estado involucrados, desde la preproducción hasta el marketing, estamos muy entusiasmados con este proyecto, un gran síntoma que veo es el cariño que le tiene todo el mundo, porque no es un proyecto más, todos le tenemos mucha fe y esperamos que el público lo reciba así”.

Esta serie que se desarrollará en una oficina en México no es una versión mexicana de la popular The Office, Fernando nos platica cuál fue el proceso justamente de hacer un proyecto con su propia esencia.

“La BBC es la dueña del balón, esta es una producción de Prime video, pero la BBC acompañó todo el proceso y dio fuertes sugerencias respecto a no calcar ni la trama ni los chistes ni los personajes, hay tres coordenadas muy específicas: el formato de falso documental, el hecho de que es una oficina que padece al peor jefe del mundo, inepto e incompetente, y el triángulo amoroso, fuera de eso, nos invitaron a hacer algo absolutamente libre”.

En su faceta como actor, Fernando interpreta a Jero que tiene un papel importante en la trama y que le da mucho material para jugar con su personaje.

“Jero es un cuate muy acomplejado, muy inseguro, con un enorme síndrome del impostor, es el nieto del fundador de la empresa e hijo del dueño actual, y la verdad es que es un tipo bastante imprudente y torpe y no está capacitado para el puesto que tiene. Está depositado en el lugar en donde menos daño le pueda hacer a la empresa, como gerente regional de la sucursal de Aguascalientes, pero sí puede martirizar a sus pobres empleados, y creo que es un enorme acierto de esta versión que se desmarca de otras, como de la serie original, que es la británica, que tiene dos temporadas porque David es un tipo tan desagradable, tan incómodo y tan malo en su trabajo que lo corren al final y aquí a Jero no lo pueden correr porque es el hijo del dueño”.

Para Fernando Bonilla hacer un godín no ha sido sencillo, pues durante su carrera laboral prácticamente siempre ha sido libre, pues no le gusta la rutina.

“La verdad es que nunca he trabajado en una oficina, he sido un trabajador eventual la inmensa mayoría de mi carrera, trabajando como actor, director, escritor; creo que la única vez que he tenido horario ha sido cuando trabajé en Televisión Azteca en 2017, que estuve ahí unos meses escribiendo y dirigiendo Los Peluches, ahí sí tenía horario y la verdad la sufrí bastante, la rutina me pesa”.

Fernando ha forjado su carrera a base de esfuerzo y trabajo en el camino de la comedia; sin embargo, el hecho de ser hijo de uno de los primeros actores de nuestro país (Héctor Bonilla) y llegar a ser considerado un nepo baby en algún momento le causó conflicto.

“Es algo con lo que me peleé mucho tiempo de mi vida y con lo que eventualmente tuve que reconciliarme, siento que en México tendemos a etiquetar mucho, es decir, este es un actor de comedia, este es comediante, este hace este tipo de cine y este nada más hace este tio de cine y es algo que me dio siempre mucho miedo”.

“En general, creo que el lugar que a mí siempre me ha gustado ha sido el de no pertenecerle a nadie ni a nada y poder navegar aguas muy distintas; entonces, como que no me dejé ir de lleno hacia la comedia hasta hace relativamente poco, cuando me di cuenta que era algo que se me daba bien, que al público le gustaba y que me salía buena chamba. La oficina tiene demasiadas virtudes, es un proyecto de comedia que creo que va a satisfacer mucho al público, pero además nos ha permitido hacer cosas muy arriesgadas y ha sido artísticamente muy estimulante, este tipo de proyectos son los que uno anhela, independientemente de si es comedia o no”.