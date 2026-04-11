Actor de ‘Amor en custodia’ ahora vende caldo de huesos y destapa que NO LO CONTRATAN por falta de seguidores

“Ya no es currículum, ya es seguidores… lo de los seguidores es una estupidez”.

El famoso y querido protagonista de ‘Amor en custodia’ encendió de nueva cuenta el debate por cómo ha cambiado el rumbo de la televisión.

Se trata de Sergio Basáñez, quien asegura que no consigue trabajo por un motivo que considera absurdo: no tiene suficientes seguidores en redes sociales.

Durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, el actor se sinceró y explicó sobre los nuevos requisitos que le piden en los castings. Según sus dichos, en la actualidad las productoras priorizan el alcance digital por encima de la trayectoria.

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“Ya no es currículum, ya es seguidores… lo de los seguidores es una estupidez”, dijo sin tapujos.

El histrión fue directo al señalar que no es una percepción, sino una realidad. “Todas las compañías preguntan… tienes que dar tus redes sociales y cuántos seguidores tienes”.

Y añadió que “si yo fuera productor, me fijaría en el talento”.

A pesar de su postura crítica, Basáñez reconoció que las nuevas generaciones han crecido con esa dinámica y la consideran normal. Incluso comparó el fenómeno con la popularidad escolar, donde la aceptación social define el lugar de cada persona, sólo que ahora trasladado al entorno digital.

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Finalmente, Sergio concluyó que no le queda más que adaptarse aunque dejó claro que el talento debería seguir siendo el factor decisivo en la pantalla.

Respecto a su trabajo actual vendiendo caldo de huesos, el actor señaló que está agradecido por su inversión y comunicó que actualmente también está trabajando en la obra de teatro ‘La velocidad del otoño’.