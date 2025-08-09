Ana María Alvarado y Sergio Basáñez se pelean por culpa del caldo de huesos

"¿Tú me vas a entrevistar?”, le preguntó Sergio Basáñez a Ana María Alvarado cuando estaba a minutos de entrar al aire en el programa Sale el Sol, de Imagen.

Basáñez se ha dedicado desde hace cinco años a desarrollar un emprendimiento con caldos de res, cuyo éxito le ha permitido entrar al mercado nacional. Lo que empezó como un local, ahora es una empresa que desarrolló´una forma de empaquetar el caldo para permitir que se coloque en los anaqueles de los supermercados.

Actualmente promociona este producto luego de haberse presentado en Shark Tank, donde consiguió que los tiburones invirtieran en su empresa. Y este miércoles fue al programa “Pájaros en el alambre” para hablar de esta odisea de empresario. Sin embargo, no fue lo que esperaba.

De acuerdo con la narración que hizo Ana María Alvarado, conductora de Pájaros en el alambre, Sergio Basáñez se portó “súper grosero” y les lanzó un reclamo:

“Yo no vine para que ustedes me entrevistaran, a mí me dijeron que me iban a entrevistar las conductores. No vine a hablar de chismes ni de opinar de otras personas”.

¿Por qué se enojó Sergio Basáñez con Ana María Alvarado?

Sergio Basañez y sus socios desarrollaron nuevos productos Instagram

En una transmisión al día siguiente en su canal de Youtube. Alvarado contó esta historia.

“Si él lo quiere negar, le recuerdo que ahí hay cámaras y micrófonos que todo el tiempo funcionan y los técnicos escucharon todo”.

La conductora aseguró´, además, que Basáñez reiteró sus acusaciones en una conversación de whtasapp en la que la acusó a ella y a Johanna de ser “unas chismosas”. Alvarado dijo que podía conseguir capturas de pantalla.

“Nosotros no fuimos groseros; cuando empezó el programa, hicimos la entrevista muy amables; fueron 8 minutos de promover su cosa esa. Y en vez de cambiar su actitud, siguió todo grosero. Él sí nos hizo una grosería, fue súper grosero”.

Finalmente, Ana María dijo que ha preguntado sobre los beneficios del caldo de res y que no ha encontrado pruebas de sus beneficios.

“Sus caldos que ni han de servir porque científicamente y médicamente no es algo que este comprobado; yo he preguntado y no está confirmado; no se ha hecho una investigación que lo compruebe”.