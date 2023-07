Anna Ferro da la cara ante acusaciones de maltrato a los hijos de Ingrid Coronado

Anna Ferro rompe el silencio ante acusaciones de maltrato contra hijos de Ingrid Coronado y confirma que sí le negó el acceso a la conductora al velorio de Fernando del Solar.

Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, reaccionó a las declaraciones de supuestos maltratos que tuvo con los hijos de Ingrid Coronado cuando el presentador no estaba en casa, como lo reveló la señora Ángeles Álvarez, ex empleada doméstica del querido conductor.

“Recién que llegue pues lo trataba bien. Ya después como que ella decía: ‘Tengo que soportarlo’. En dos ocasiones lo hizo frente a mí, después ya no porque vio que yo platicaba con don Fer. Cuando estaba don Fer (trataba a los hijos de Ingrid Coronado) pues con amor. Si don Fer no estaba, les prohibía subir a su cuarto y ver el fútbol”.

Incluso, hubo amigos de Fernando del Solar, como Aarón Olvera, exmánager dle presentador, que señalaron también ante las cámaras a Anna Ferro de que abandonó al conductor argentino en sus últimos días de vida.

“Sí sucedieron cosas... la última vez que lo vimos nos tomó de la mano y nos pidió que no lo dejáramos solo, que no lo abandonáramos, que estuviéramos hasta el final con él. Anna Ferro no tuvo actividad proactiva con Fernando del Solar, el tiempo que estuvimos ahí, todo nos hicimos cargo nosotros, no la vimos ahí".

Hace unos momentos, Anna Ferro habló ante las cámaras de Ventaneando para hacerle frente a las declaraciones que la tienen en el ojo del huracán.

“No bueno, en ese aspecto creo que no es verdad. En ningún momento se haría eso, para empezar creo que Fer jamás lo hubiera permitido. Si esto fue cuando esta señora estuvo con nosotros, ni recuerdo bien las fechas. Tengo su contrato de confidencialidad y renuncia y fue antes de que Fer fuera hospitalizado en 2019".

Respecto a las declaraciones de Aarón Olvera, Ferro indicó que “Eso jamás ha sido verdad, cómo crees, tengo una buena relación hasta con su mamá, con mis cuñadas”.

Sobre la tensión que se vivió en el funeral de Fernando del Solar, la instructora de yoga admitió que sólo se le impidió el paso a Ingrid Coronado y no a los hijos de su esposo.

“Sí se puso tensa, no lo voy. anegar, los hijos de Fer entraron perfectamente, se pusieron de acuerdo para ver a qué hora entraba. Lógicamente a la señora no se le permitió entrar, eso si es verdad, o sea no está diciendo una cosa que no es. Por la relación que ellos ya no tenían y no era una relación muy amena con Fer. Era por respeto a él y a la familia, lo que él también quería”.

¿Le devolverá el departamento?

Anna Ferro también desmintió las declaraciones de la exintegrante de Garibaldi que asegura que Ferro no le ha respondido los mensajes para que desaloje el departamento que le pertenece y que está en Cuernavaca, Morelos.

“Sí hemos estado en contacto. Hemos estado en contacto con la forma que debe hacerse. Sí sigo ahí (en el departamento) hasta que eso se solucione. Fer dejó todo muy bien estipulado, escrito, con abogados y a su debido tiempo se sabrá".