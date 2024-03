Ingrid Coronado explota contra Anna Ferro y dice que Fernando del Solar nunca le donó su departamento

El conflicto entre Ingrid Coronado y Anna Ferro por la propiedad de un exclusivo departamento que Fernando del Solar adquirió en Cuernavaca se anotó un nuevo capítulo.

Como te informamos ayer en TVyNovelas , la abogada de Anna Ferro, Mariana Gutiérrez, reveló que “existe un contrato de donación que respalda la entrega de la propiedad de Fernando del Solar a Anna Ferro”.

De acuerdo con las declaraciones que la profesionista emitió en una charla con Gustavo Adolfo Infante en De primera mano, “la señora tiene un derecho real sobre este departamento, a pesar de que quieran manejar que no. Ya demandamos, pero no puedo notificar”.

Ingrid Coronado no se quedó callada ante esta impactante revelación y así le respondió a la abogada Mariana Gutiérrez, dando a entender que seguirá luchando por recuperar el departamento que, de acuerdo con la conductora, le pertenece a los hijos que ella y Del Solar tuvieron en común.

“ES INCREÍBLE LO QUE HACEN LOS ABOGADOS PARA SACAR DINERO”

Fue durante una charla con los reporteros de Ventaneando que Ingrid Coronado se pronunció sobre el espinoso tema del departamento de Fernando del Solar , asegurando que la abogada Mariana Gutiérrez sólo intenta “sacar más dinero” de este pleito.

“Un departamento en un fideicomiso no se puede donar, no se puede donar algo que no es tuyo. Es increíble lo que hacen algunos abogados para sacar dinero”, expresó Coronado, bastante molesta.

Sin embargo, aunque Ingrid aseguró que se mantendrá firme en este tema, también reconoció que no le gusta hablar mucho de eso en público debido a que “no deja nada bueno para nadie”, aseguró.

“No me gusta hablar de estos temas porque siento que no es algo que le deje cosas buenas a la gente. Me parece que hacer las cosas bien y correctas es algo que deberíamos buscar todos los seres humanos”, reconoció la famosa.