Angie Taddei de ‘JNS’ pide que paren ataques a las nuevas ‘Jeans’: “las chavitas están ilusionadísimas’

Hace poco más de un mes, Paty Sirvent anunciaba de forma confusa el regreso de ‘Jeans’ a 30 años de su formación. Pero Sirvent estaba buscando crear un nuevo concepto, lejos de Angie Taddei, Melisa López, Regina Murguía y Karla Díaz, sus excompañeras que no han dejado de trabajar desde 2015 que retomaron el concepto bajo ‘JNS’, precisamente porque el nombre original pertenece al padre de Paty.

A través de redes sociales, la cantante daba otro anuncio: “Algo grande está por llegar, cada vez falta menos para conocernos, ¡New Generation Alpha Jeans!”, escribió.

Al tiempo que confirmó que ella no se subirá a los escenarios, sino que sería la encargada de guiar a un nuevo grupo de adolescentes que cantarían y bailarían.

En el clip que colgó Paty, se le puede ver acompañada de su padre y creador del concepto, Alejandro Sirvent, así como de su esposo, el político César Nava, quienes llevan a cabo las audiciones, y en donde también se observa la presencia de un coreógrafo.

Tan sólo unos días después de las audiciones, Paty ya había formado su nueva banda y en las fotografías promocionales se veía a cuatro chicas que integran la banda.

‘Ferchi’, ‘Alo’, ‘Coni’ y ‘Ali’ son las nuevas integrantes del concepto ‘Jeans’, sin embargo desde su lanzamiento han recibido muchos comentarios negativos por presuntamente hacer playback, a manera de venganza contra Paty por querer insistir en la banda y no respetar el trabajo de años de las ‘JNS’, y recientemente por volver a cantar una versión renovada de ‘Enferma de amor’, tema que se popularizó originalmente en 1997.

Ante las críticas a las nuevas ‘Jeans’, fue Angie Taddei quien alzo la voz y pidió a los detractores de las chicas que paren los ataques y que surja la empatía hacia las adolcesntes que inician su camino.

“Yo me pongo en el lugar de las chavitas, están empezando su carrera, estás ilusionadísima de cantar, de hacer cosas nuevas y subir al escenario... no está padre que por una situación que no tiene nada que ver con ellas, les empiecen a tirar”, dijo Taddei antes los medios de comunicación.

Y añadió que los seguidores de ‘JNS’ y el grupo mantienen una postura de respeto y apoyo.

“Yo creo que nuestros fans son amables, somos partes de una comunidad de amor, de respeto, de igualdad, de eso es la bandera de ‘JNS’, entonces, aquí nosotros todo bien”, ahondó Taddei, reafirmando los valores que, según ella, definen a la agrupación actual.

No obstante, la cantante fue precisa al señalar que el nombre ‘JNS’ pertenece exclusivamente a ella, a sus compañeras y a Bobo Producciones.

“Nosotras somos ‘JNS’, ellas son ‘Jeans’ y ya está ¿no? En cuanto a la cosa legal, los abogados se estarán encargando, nosotras seguimos trabajando, construyendo, dedicándonos a lo que llevamos haciendo desde hace 10 años. Esto ya es nuestro, ¿crecimos en un grupo?, sí, sin duda, pero hoy somos ‘JNS’”, destacó Angie.

