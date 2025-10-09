Famosos
Paty Sirvent
Patricia Sirvent Bartón conocida como Paty Sirvent, es una cantante mexicana conocida por ser exintegrante del grupo ‘Jeans’. Actualmente es solista del género música infantil.
Famosos
Regresa ‘Jeans’ tras años distanciadas y disputas por el nombre; Paty Sirvent anuncia fusión con ‘JNS’
Usuarios en redes sociales ya especulan si habrá nuevas integrantes.
October 09, 2025
·
Ericka Rodríguez