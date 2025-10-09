Suscríbete

Patricia Sirvent Bartón conocida como Paty Sirvent, es una cantante mexicana conocida por ser exintegrante del grupo ‘Jeans’. Actualmente es solista del género música infantil.

Regresa ‘Jeans’ tras años distanciadas y disputas por el nombre; Paty Sirvent anuncia fusión con ‘JNS’
Usuarios en redes sociales ya especulan si habrá nuevas integrantes.
October 09, 2025
Ericka Rodríguez