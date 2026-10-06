Arantza, envuelta en llanto, enfrenta acusaciones de DIFAMACIÓN tras “crítica” de ‘Ese Pérez’: “no me consta”

“Yo nunca dije como de: ‘Ay, yo lo vi, yo lo escuché’”.

Tremendo escándalo se desató unas horas antes de la final de ‘La Casa de los Famosos México’, pues Cynthia Klitbo tomó sus redes sociales para denunciar a ‘Ese Pérez’ y los “comentarios” que había hecho en contra de Arantza Ruiz.

“Arantza se pasó ayer llorando todo el día con sus papás porque ‘Ese Pérez’ dijo que tenía look de prostituta”, aseguró Klitbo en el video. La actriz aclaró de inmediato: “No tiene nada de malo ser prostituta, pero nada más para que vean por quién van a votar”.

La actriz llamó entonces a su audiencia a tomar postura antes del cierre de la votación final.

TE RECOMENDAMOS: ‘Ese Pérez’ insultó a Arantza en la fiesta de ‘La Casa de los Famosos'; Cynthia Klitbo lo exhibe y destroza

“Hagan héroes de gente que maltrata a las mujeres y que se expresa así, tómenlo en cuenta”, dijo en el clip, dirigiéndose a los seguidores que todavía podrían inclinar el resultado del reality.

Todo lo anterior, lo dijo ante la presencia de Arantza, quien al inicio del video volteó únicamente a la cámara, sin emitir palabra alguna.

Ante los señalamientos, el equipo de ‘Ese Pérez’ respondió y cuestionó la versión de Klitbo: “Pero yo era su favorito y así. No hace falta decir mentiras pa caer bien, la veo cuando salga de las pantallas ahí sentada pa saludarla”, se lee en la respuesta publicada bajo el video de la actriz”.

De inmediato, usuarios comenzaron a exigirle a Arantza que demostrara cuándo fue que ‘Ese Pérez’ habló sobre su ropa y al ser cuestionada por la prensa tras la final del reality, envuelta en llanto manifestó: “Yo nunca dije como de: ‘Ay, yo lo vi, yo lo escuché’”, explicó ante la prensa.

Se hubiera escondido mejor en la cajuela. Por eso tengan mucho cuidado cuando acusan de algo a alguien. Porque el que acusa tiene que presentar pruebas y a esta difamadora se le volteó el chirrion y recurre a las lágrimas falsas para protegerse. Shame on you @arantzaruiz_… pic.twitter.com/s1Qv7hePJW — 🇲🇽 Ricky de Austria ♔ (@enrirtvonaust) October 5, 2026

Luego sostuvo que no buscaba atacar ni difamar a ‘Ese Pérez’ y que su intención era hablar sobre cómo se sintió al leer los comentarios que comenzaron a circular en redes.

“Yo soy responsable de lo que yo sienta, no tiene nada que ver con él”, subrayó.

Y cuando le preguntaron si pensaba confrontarlo, Ruiz respondió que no. “No, porque no se trata de él, porque él puede opinar lo que él quiera”, dijo. Incluso planteó que, si el comentario hubiera existido, eso no cambiaba su postura personal:

“Incluso si lo dice, él puede opinar lo que quiera y lo puede decir de broma o no, pero yo soy la que se tiene que hacer responsable con cómo se siente al respecto”.

La actriz también aclaró que nunca quiso convertir la situación en una agresión contra su compañero.

“Nunca, nunca se ha tratado en ningún momento de agredir a otra persona ni difamar a otra persona”, aseguró. Sobre la conversación que se generó alrededor de Cynthia Klitbo, fue todavía más concreta: “Por eso yo nunca, yo nunca me fui contra ‘Ese’”.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¡’Ese Pérez’ y Luis tuvieron contacto con el exterior!, ¿No es EXPULSIÓN DIRECTA como a Niurka?

Por su parte, Klitbo no ha salido a aclarar sus dichos ni explicar que defendió a Arantza sin tener sustento.