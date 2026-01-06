Muere bebé recién nacido de exintegrante de Exatlón; DEVASTADA lo despide: “Te amo más allá de la vida”

“Sé que mi bebé me amaba y yo lo amaba a él”.

En plena Navidad, Fernanda Moreno, exintegrante de Acapulco Shore y Exatlón confirmó la muerte de su bebé recién nacido de apenas dos meses de vida.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la influencer compartió varias imágenes de su hijo llamado Atlas, y llorando, se tuvo que despedir de él.

“Con un corazón lleno de dolor, quiero compartir una noticia muy difícil. Mi angelito, Atlas, nuestro bebé, nos dejó la mañana del 25 de diciembre. Aunque el tiempo que Dios me lo prestó fue cortito, estoy agradecida por cada momento que pasé con él. Sé que mi bebé me amaba y yo lo amaba a él”, expresó.

A través de un comunicado, la exintegrante de Acapulco Shore informó sobre el deceso del recién nacido, aunque evitó revelar las causas del fallecimiento.

“Quiero pedirles que respeten el profundo dolor que su papá y yo estamos pasando en este momento. Su partida ha dejado un vacío enorme en nuestras vidas, pero sabemos que él está en un lugar mejor y que algún día volveremos a estar juntos”, precisó Moreno.

Y pidió a sus seguidores que la mantuvieran en sus oraciones ante el duelo que vive.

Al mismo tiempo, dio las gracias por los mensajes de apoyo y solidaridad tras la confirmación de la muerte de su bebé.

“Agradezco infinitamente todos los buenos deseos y palabras de amor que han tenido para nosotros. Cada uno de ustedes fue testigo del cambio y la bendición que Atlas trajo a nuestras vidas. Estamos intentando encontrar la fuerza para seguir adelante, sabiendo que Atlas siempre estará en nuestros corazones”, concluyó Fernanda.

