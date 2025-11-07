Suscríbete
Lucha libre, conciertos, gastronomía y más en la Feria Yucatán Xmatkuil 2025

November 07, 2025
Considerada la feria más grande del sureste mexicano, la Feria Yucatán Xmatkuil 2025 está lista para encender Mérida y todo el estado con una edición histórica. Del 7 al 30 de noviembre, este evento abrirá sus puertas todos los días desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 a.m., ofreciendo un maratón de actividades, espectáculos, exposiciones, gastronomía y conciertos que prometen superar todas las expectativas.

¿Qué es la feria de Xmatkuil?

Es el evento agropecuario, comercial y de entretenimiento más importante del sureste mexicano. El nombre Xmatkuil proviene del maya y significa «lugar donde abundan los bejucos». Este terreno, que alguna vez fue hacienda henequenera, conserva ese nombre ancestral que ahora identifica a una de las ferias estatales más visitadas de México.

En esta edición, número 51 de la Feria de Yucatán, ofrecerán varios conciertos en el Teatro del Pueblo, además de otras presentaciones en el Palenque y una amplia cartelera de espectáculos por lo que espera recibir entre tres y tres millones y medio de visitantes durante las tres semanas de duración del evento.

  • Matute: 7 de noviembre Matute
  • Proyecto 1 y AB Quintanilla con los Kumbia All Starz: 8 de noviembre
  • Ana Bárbara: 9 de noviembre
  • Molotov: 13 de noviembre
  • Lacar Campos: 16 de noviembre
  • Air Supply: 19 de noviembre
  • Malilla: 20 de noviembre
  • Wisin: 21 de noviembre
  • Rock Jude: 22 de noviembre
  • Auténticos Decadentes y el Gran Silencio: 27 de noviembre
  • Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey: 28 de noviembre
  • Gloria Trevi: 30 de noviembre
cartelera-conciertos-yucatan-xmatkuil-2025-1.jpg

Recuerda que además de los eventos musicales, podrás disfrutar de distintas atracciones, juegos mecánicos, lucha libre y espacios gastronómicos con los platillos típicos del estado. Tampoco olvides consultar la cartelera completa en la página y redes sociales de la feria.

cartelera-lucha-libre-conciertos-yucatan-xmatkuil-2025-1.jpg

Zona de juegos mecánicos

Decenas de juegos para todas las edades: desde las clásicas tazas giratorias hasta montañas rusas y torres de caída libre. Los precios varían según la atracción, y regularmente hay promociones de pulseras con acceso ilimitado.

¿Cómo llegar?

En auto, toma toda la calle 50 hacia el sur de la ciudad, cruza el límite de Periférico bajo el puente de Xmatkuil y continúa todo derecho. El recinto de la feria queda a unos 25 minutos en auto desde el centro de Mérida.

