Días y noches de fiesta, música y tradición, durante el Carnaval de Mazatlán 2026

La visita de Fer Sagreed y Gabriela Carrillo, acompañados por TVyNovelas, estuvo marcada por la energía que convierte al Carnaval de Mazatlán en uno de los festejos más emblemáticos de Latinoamérica, con 128 años de historia. Esta edición contó con más de 1.34 millones de asistentes, 88% de ocupación hotelera.

La noche arrancó con la poderosa voz de Yuridia, quien conquistó al público con un concierto multitudinario que reafirmó el carácter musical del carnaval. Minutos después, la coronación de la Reina del Carnaval Anahí Esparza, conocida como Anahí I, llenó el escenario de elegancia, simbolizando una tradición que une generaciones y mantiene viva la identidad del puerto.

Dentro de una cartelera que también incluyó a artistas como Edén Muñoz, Belinda y Lara Campos, además de homenajes musicales al legado de la Banda sinaloense.

Durante una salida al mar, el grupo presenció el avistamiento de ballenas, un espectáculo natural que recuerda que el verdadero lujo del destino también está en su biodiversidad y en sus espectaculares paisajes y vistas.

La noche alcanzó su clímax con el icónico Combate Naval, donde un impresionante show de fuegos artificiales iluminó la bahía recreando una de las tradiciones más esperadas del carnaval. Luces, música y emoción colectiva transformaron el cielo en un escenario vivo.

El desfile carnavalesco cerró la experiencia con una mezcla perfecta de cultura y tradición, destacando la participación del actor Marcus Ornélas y Aldo De Nigris, quienes convivieron con locales y visitantes entre carros alegóricos, comparsas y miles de asistentes.

Más que una celebración, el Carnaval de Mazatlán 2026 se confirma como una experiencia multisensorial donde espectáculo, naturaleza y cultura convergen para contar la historia de un puerto que sabe celebrar la vida con intensidad única.