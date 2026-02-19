Suscríbete
Viral

Días y noches de fiesta, música y tradición, durante el Carnaval de Mazatlán 2026

Febrero 19, 2026 • 
TVyNovelas
dias-y-noches-de-fiesta-musica-y-tradicion-durante-el-carnaval-de-mazatlan-2026.jpeg

La visita de Fer Sagreed y Gabriela Carrillo, acompañados por TVyNovelas, estuvo marcada por la energía que convierte al Carnaval de Mazatlán en uno de los festejos más emblemáticos de Latinoamérica, con 128 años de historia. Esta edición contó con más de 1.34 millones de asistentes, 88% de ocupación hotelera.

dias-y-noches-de-fiesta-durante-el-carnaval-de-mazatlan-2026.jpeg

La noche arrancó con la poderosa voz de Yuridia, quien conquistó al público con un concierto multitudinario que reafirmó el carácter musical del carnaval. Minutos después, la coronación de la Reina del Carnaval Anahí Esparza, conocida como Anahí I, llenó el escenario de elegancia, simbolizando una tradición que une generaciones y mantiene viva la identidad del puerto.

fiesta-musica-y-tradicion-durante-el-carnaval-de-mazatlan-2026.jpeg

Dentro de una cartelera que también incluyó a artistas como Edén Muñoz, Belinda y Lara Campos, además de homenajes musicales al legado de la Banda sinaloense.

fiesta-musica-y-tradicion-durante-el-carnaval-de-mazatlan-2026-evento.JPG.jpeg

arturo x

Durante una salida al mar, el grupo presenció el avistamiento de ballenas, un espectáculo natural que recuerda que el verdadero lujo del destino también está en su biodiversidad y en sus espectaculares paisajes y vistas.

tradicion-durante-el-carnaval-de-mazatlan-2026.jpeg

La noche alcanzó su clímax con el icónico Combate Naval, donde un impresionante show de fuegos artificiales iluminó la bahía recreando una de las tradiciones más esperadas del carnaval. Luces, música y emoción colectiva transformaron el cielo en un escenario vivo.

dias-y-noches-de-fiesta-musica-y-tradicion-durante-el-carnaval-de-mazatlan-2026-fiesta.jpeg

El desfile carnavalesco cerró la experiencia con una mezcla perfecta de cultura y tradición, destacando la participación del actor Marcus Ornélas y Aldo De Nigris, quienes convivieron con locales y visitantes entre carros alegóricos, comparsas y miles de asistentes.

carnaval-de-mazatlan-2026.png

Más que una celebración, el Carnaval de Mazatlán 2026 se confirma como una experiencia multisensorial donde espectáculo, naturaleza y cultura convergen para contar la historia de un puerto que sabe celebrar la vida con intensidad única.

carnaval-de-mazatlan-2026-fiesta-fotos.png
Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

tiby medina.jpg
Famosos
Pareja de "¿Apostarías por mí?” abandona el reality por una “situación extrema”
La cuarta eliminación se canceló ante la noticia
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
adrian di monte infiel.jpg
Famosos
Adrián Di Monte confiesa su modus operandi para ser infiel ¡enfrente de su esposa!
El actor, que fue acusado por su anterior pareja Sandra Itzel de haberla engañado, hizo fuertes declaraciones
Febrero 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
mario bezares.jpg
Famosos
“Mafioso, traidor y payaso”, Mario Bezares y Raúl el Pelón sacan su lado agresivo en ¿Apostarías por mí?”
Raúl el Pelón llamó “borreguitos” a las parejas que juegan para el equipo de Mayito
Enero 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
lupillo irvera taina.jpg
Famosos
¿Quién es Taina Pimentel y por qué se enamoró de Lupillo Rivera?
La pareja entrará como infiltrada al reality show "¿Apostarías por mí?”
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
carlos ponce karina banda.jpg
Famosos
La dura lucha por ser padres de Carlos Ponce y Karina Banda, la pareja invitada de "¿Apostarías por mí?”
La pareja está por cumplir cuatro años de feliz matrimonio
Febrero 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
segundoeliminado apostarias ´pr mi.jpg
Famosos
Mario Bezares estalla de júbilo porque eliminan a su “enemigo” en "¿Apostarías por mí?"; Brenda hasta se cayó
La segunda pareja eliminada estuvo a punto de salvarse pero la producción revisó un video y los sancionó
Febrero 01, 2026
 · 
Alejandro Flores

TVyNovelas
TVyNovelas
TVyNOVELAS es la revista que todo México lee.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Bebé-deportado.jpg
Viral
DEPORTAN a bebé de dos meses con bronquitis a México tras pasar semanas en un centro de detención
Febrero 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tamales-fentanilo.jpg
Viral
Siete niños intoxicados por comer tamales en Puebla y una niña DA POSITIVO a fentanilo
Febrero 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Productora-Dana-Eden.jpg
Viral
Hallan SIN VIDA a famosa productora en un hotel; grababa la cuarta temporada de su serie
Febrero 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Abuela-influencer-Mónica-Mancini.jpg
Viral
Abuela influencer, de 82 años, fue asaltada y golpeada en su casa: “Cállate porque te mat*”
Febrero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Karely-Ruiz-Niurka.jpg
Famosos
Karely Ruiz y Niurka protagonizan incendiaria PELEA: “Estas toda cosida, pendej*”
La vedette se lanzó contra la modelo de OnlyFans pos sus desplantes hacia sus seguidores.
Febrero 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paquita-la-del-barrio.jpg
Famosos
Hijo de Paquita la del Barrio pone a la venta ‘CASA PAQUITA’, el emblemático bar de la colonia Guerrero
Tras enfrentar altos costos de mantenimiento y la ausencia de familiares que lo cuiden, buscan vender el inmueble.
Febrero 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mamá-Eugenia-Cauduro.jpg
Famosos
Eugenia Cauduro despide a su mamá con profundo dolor; superó el año de vida que le pronosticaban
Doña Silvia Rodríguez murió a los 81 años.
Febrero 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
mario bezares (1).jpg
Famosos
Mario Bezares narra que se salvó de una redada en Estados Unidos, por 30 minutos
Mayito y Brenda aseguran que atraviesan por una crisis desde la época de la pandemia por falta de shows en vivo
Febrero 19, 2026
 · 
Alejandro Flores