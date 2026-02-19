Suscríbete
Viral

Mazatlán se corona como el puerto más alegre de México durante el Carnaval 2026

Febrero 19, 2026 • 
TVyNovelas
mazatlan-se-corona-como-el-puerto-mas-alegre-de-mexico-durante-el-carnaval-2026.jpeg

La edición 128 del Carnaval de Mazatlán 2026, celebrada del 12 al 17 de febrero bajo el lema Arriba la Tambora, confirmó algo más que el espíritu festivo del puerto: consolidó a Mazatlán como uno de los destinos turísticos y lifestyle con mayor transformación en México.

El puerto vivió una visita especial que confirmó su evolución como uno de los destinos más vibrantes del Pacífico mexicano. De la mano de Fer Sagreed, vivimos una experiencia, que fue una exploración del nuevo rostro de Mazatlán: dinámico y profundamente conectado con su esencia costera.

mazatlan-se-corona-como-el-puerto-mas-alegre-de-mexico-durante-el-carnaval-2026-invitados.jpeg

Esta edición del Carnaval de Mazatlán contó con 1.34 millones de personas que asistieron y una ocupación hotelera superior al 88%, cifras que posicionan al evento como uno de los motores turísticos más importantes del país.

El recorrido comenzó con una mirada al crecimiento inmobiliario que ha redefinido la silueta del puerto. Nuevos desarrollos residenciales y proyectos turísticos de alto nivel reflejan una transformación urbana que apuesta por la arquitectura contemporánea sin perder la identidad marítima que caracteriza al destino. Frente al océano, torres modernas conviven con el histórico malecón, creando un diálogo entre tradición y futuro.

mazatlan-se-corona-como-puerto-mas-alegre-de-mexico-durante-el-carnaval-2026.jpeg

La experiencia continuó a través de la gastronomía local, hoy convertida en uno de los mayores orgullos del puerto. Desde reinterpretaciones gourmet de mariscos sinaloenses hasta propuestas culinarias que fusionan técnicas internacionales con ingredientes del Pacífico, Mazatlán demuestra que su cocina ya no solo es popular: es destino gastronómico.

mazatlan-corona-como-el-puerto-mas-alegre-de-mexico-durante-carnaval-2026.jpeg

El momento más espectacular llegó con un paseo en helicóptero que permitió observar el puerto desde el aire. La vista reveló la magnitud de su crecimiento: playas infinitas, zonas hoteleras en expansión y una ciudad que se proyecta como uno de los nuevos epicentros turísticos del país. Desde esa altura, Mazatlán se entiende mejor: un lugar donde el lujo no desplaza la tradición, sino que la eleva.

La visita dejó claro que el carnaval ya no solo es fiesta; también es vitrina de un destino que evoluciona hacia un estilo de vida contemporáneo sin perder su alma costeña.

mazatlan-corona-puerto-mas-alegre-de-mexico-durante-el-carnaval-2026.jpeg

TVyNovelas
TVyNovelas
TVyNOVELAS es la revista que todo México lee.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Bebé-deportado.jpg
Viral
DEPORTAN a bebé de dos meses con bronquitis a México tras pasar semanas en un centro de detención
Febrero 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tamales-fentanilo.jpg
Viral
Siete niños intoxicados por comer tamales en Puebla y una niña DA POSITIVO a fentanilo
Febrero 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Productora-Dana-Eden.jpg
Viral
Hallan SIN VIDA a famosa productora en un hotel; grababa la cuarta temporada de su serie
Febrero 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Abuela-influencer-Mónica-Mancini.jpg
Viral
Abuela influencer, de 82 años, fue asaltada y golpeada en su casa: “Cállate porque te mat*”
Febrero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Karely-Ruiz-Niurka.jpg
Famosos
Karely Ruiz y Niurka protagonizan incendiaria PELEA: “Estas toda cosida, pendej*”
La vedette se lanzó contra la modelo de OnlyFans pos sus desplantes hacia sus seguidores.
Febrero 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paquita-la-del-barrio.jpg
Famosos
Hijo de Paquita la del Barrio pone a la venta ‘CASA PAQUITA’, el emblemático bar de la colonia Guerrero
Tras enfrentar altos costos de mantenimiento y la ausencia de familiares que lo cuiden, buscan vender el inmueble.
Febrero 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mamá-Eugenia-Cauduro.jpg
Famosos
Eugenia Cauduro despide a su mamá con profundo dolor; superó el año de vida que le pronosticaban
Doña Silvia Rodríguez murió a los 81 años.
Febrero 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
mario bezares (1).jpg
Famosos
Mario Bezares narra que se salvó de una redada en Estados Unidos, por 30 minutos
Mayito y Brenda aseguran que atraviesan por una crisis desde la época de la pandemia por falta de shows en vivo
Febrero 19, 2026
 · 
Alejandro Flores