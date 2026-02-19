Mazatlán se corona como el puerto más alegre de México durante el Carnaval 2026

La edición 128 del Carnaval de Mazatlán 2026, celebrada del 12 al 17 de febrero bajo el lema Arriba la Tambora, confirmó algo más que el espíritu festivo del puerto: consolidó a Mazatlán como uno de los destinos turísticos y lifestyle con mayor transformación en México.

El puerto vivió una visita especial que confirmó su evolución como uno de los destinos más vibrantes del Pacífico mexicano. De la mano de Fer Sagreed, vivimos una experiencia, que fue una exploración del nuevo rostro de Mazatlán: dinámico y profundamente conectado con su esencia costera.

Esta edición del Carnaval de Mazatlán contó con 1.34 millones de personas que asistieron y una ocupación hotelera superior al 88%, cifras que posicionan al evento como uno de los motores turísticos más importantes del país.

El recorrido comenzó con una mirada al crecimiento inmobiliario que ha redefinido la silueta del puerto. Nuevos desarrollos residenciales y proyectos turísticos de alto nivel reflejan una transformación urbana que apuesta por la arquitectura contemporánea sin perder la identidad marítima que caracteriza al destino. Frente al océano, torres modernas conviven con el histórico malecón, creando un diálogo entre tradición y futuro.

La experiencia continuó a través de la gastronomía local, hoy convertida en uno de los mayores orgullos del puerto. Desde reinterpretaciones gourmet de mariscos sinaloenses hasta propuestas culinarias que fusionan técnicas internacionales con ingredientes del Pacífico, Mazatlán demuestra que su cocina ya no solo es popular: es destino gastronómico.

El momento más espectacular llegó con un paseo en helicóptero que permitió observar el puerto desde el aire. La vista reveló la magnitud de su crecimiento: playas infinitas, zonas hoteleras en expansión y una ciudad que se proyecta como uno de los nuevos epicentros turísticos del país. Desde esa altura, Mazatlán se entiende mejor: un lugar donde el lujo no desplaza la tradición, sino que la eleva.

La visita dejó claro que el carnaval ya no solo es fiesta; también es vitrina de un destino que evoluciona hacia un estilo de vida contemporáneo sin perder su alma costeña.