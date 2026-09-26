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¿Quién es Vanessa Ríos, la nueva novia de Cristian Castro?

Tal parece que Cristian, el hijo de Verónica Castro ha vuelto a ser un “gallito feliz”.

Septiembre 26, 2026 • 
Grisel Vaca
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¿Quién es Vanessa Ríos, la nueva novia de Cristian Castro?

Instagram

Vanessa Ríos es la nueva novia de Cristian Castro. Hace unos días, el artista presumió a su enamorada subiéndola al escenario de su concierto en Las Vegas.

Allí, entre canción y canción, el intérprete de Azul la abrazó, la sacó a bailar y hasta le dio un beso. El instante quedó captado por los asistentes y la noticia le dio la vuelta al mundo en segundos.

Después de ese momento, Vanessa fue quien confirmó la relación en Instagram con unas románticas fotos junto a Cristian y una contundente dedicatoria de amor: “3 meses de nosotros, de descubrirnos y de ver cómo este amor crece cada día más mi amor”.

¿Qué se sabe del romance?

Como los romances recientes de Cristian Castro, comenzó sin planearlo. Se conocieron en mayo durante la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes.

Medios reportan que ella asistió como fan del artista, pero aquel vistazo, fue suficiente para que compartieran contactos.

Vanessa Ríos ha sido pudorosa con la información pública que comparte en redes sociales. De hecho, su perfil de Instagram solo tiene la foto con Cristian Castro, sin mayores detalles de su vida cotidiana.

Apenas en abril de 2026, Cristian Castro se paseaba con Victoria Küne, una empresaria multipremiada dueña de ‘Victoria Records’, un estudio de grabación de Monterrey, Nuevo León.

Fue la propia Victoria quien hizo oficial su noviazgo con Cristian. “Con mi amor en Nueva York”, así fue como Victoria destapó su relación con Castro. Una imagen fue colgada en su cuenta de Instagram en medio del romántico viaje que hicieron a ‘La Gran Manzana’.

Y aunque hasta Verónica Castro había dado su visto bueno sobre aquella nuera, lo suyo terminó, y un mes después, Cristian Castro conoció a Vanessa Ríos.

Cristian Castro
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