Atala Sarmiento dedica DEMOLEDOR mensaje a Daniel Bisogno a un año de su muerte: “¡Todavía oigo tu risa!”

“¿Te acuerdas de nosotros? ¡En dónde estás si yo todavía oigo tu risa! Si después de esta vida hay otra, yo voy a buscarte”.

La química que transmitían en la pantalla era innegable. Atala Sarmiento y Daniel Bisogno pasaron de ser compañeros de trabajo a amigos entrañables. Las bromas y las risas entre ambos nunca fueron fingidas, por ello la partida del conductor trastocó a su cómplice.

A un año de la partida de Daniel, diversos medios de comunicación han recordado su trayectoria, su vida y su paso por el mundo del entretenimiento. Y es que el famoso ‘Muñe’ destacó por su personalidad y su manera irreverente de dirigirse.

En tanto, ‘Ventaneando’ anunció una transmisión especial que reunió a figuras clave del programa y amigos cercanos a Bisogno. La emisión buscó compartir momentos, anécdotas y recuerdos que continuan presentes entre los cercanos al presentador.

“Bienvenidos a esta transmisión en vivo del canal de YouTube. Este día es muy especial porque estamos recordando a Daniel Bisogno, quien el día de mañana cumpliría un año de habernos dejado. Físicamente, pero tenemos en la memoria un montón de recuerdos, muy buenos recuerdos, otros no tan buenos, porque yo le ponía unas buenas porque llegaba tarde. En fin”, expresó Pati Chapoy al iniciar la emisión.

“Dani, cariño!!! Llevo días soñando contigo, preguntándome dónde estarás… Si te encontrara te diría que sigue siendo raro intentar acostumbrarme a tu silencio eterno. Quizá, de entrada, no entenderías cómo puedo vivir sin hacer tele, pero luego verías claramente todo y me dirías que no me equivoqué… No volví a toparme a ningún colega con quien reírme tanto, ni esa complicidad nuestra en la pantalla. No sé siquiera si exista, porque esa mancuerna que hicimos está difícil de superar. Cuando como en restaurantes deliciosos siempre me acuerdo de ti. Nos faltó que vinieras de visita para que te llevara a conocer algunos, pero espero que en tu nuevo espacio y dimensión sigas siendo antojadizo y glotón. Te fuiste muy pronto y no me hago a la idea de que no existes más en nuestro plano… ¿A dónde se fue tu corazón generoso? ¿Con quiénes estás compartiendo ahora? ¿Te acuerdas de nosotros? ¡En dónde estás si yo todavía oigo tu risa! Si después de esta vida hay otra, yo voy a buscarte…y tú sabrás reconocerme…”

TE RECOMENDAMOS:Muchos de los compañeros guardan momentos inolvidables junto a Daniel, sin embargo, del otro lado del continente Atala Sarmiento se hizo presente con una publicación demoledora, impactante y llena de nostalgia. Entre sus palabras deja claro que entre ellos hubo más que química, sino que se gestó hermandad y complicidad.NO TE VAYAS SIN LEER:Atala elaboró una galería con momentos íntimos entre ambos que destapan lo bien que la pasaban y lo mucho que se querían.