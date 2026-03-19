Guerra familiar: El hermano de Ana Bárbara denuncia las ambiciones de Ángel Muñoz: “Quiere QUEDARSE con todo”

“Descubrí algunas cosas de este tipo, fui a verla a ella hace ocho años”.

La distancia entre la familia de Ana Bárbara parece hacerse mayor cada vez, esto sobretodo luego de las acusaciones de infidelidad que pesan en contra del esposo de la cantante, Ángel Muñoz.

Además, los dichos recientes de Pancho Ugalde, hermano de la intérprete, pusieron en primer plano las tensiones que desde hace años afectan a los integrantes de su familia y que han provocado tristes divisiones.

Ugalde, declaró para Univisión que hace ocho años le intentó advertir a su hermana sobre el comportamiento de su marido.

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“Yo la encaré, descubrí algunas cosas de este tipo, fui a verla a ella hace ocho años, de ahí para acá, no pudimos ponernos de acuerdo y, desde entonces, no hablamos”, expresó.

Según sus palabras, Ana Bárbara decidió no creerle y ante esa confrontación la relación se quebró. En tanto, Pancho sostuvo que las acciones de Muñoz no sólo le dieron desconfianza sino que también advertía una crisis en el entorno de Ana.

“Llegó a hacerme un lado a mí, a hacer un lado al mismo Emiliano que, en alguna ocasión intentó preguntarle (a Muñoz) sobre qué estaba pasando con algunas de las cuentas de la mamá, lo hizo a un lado, a los contadores... a todo el mundo, él quiere quedarse con todo lo de mi hermana”, aseguró.

Diversas son las personas que han intentado hacerle ver a la cantante que desde la llegada de Muñoz ocurrió un efecto dominó que terminó por alejar a sus seres queridos.

El primero en hacer públicas sus inconformidades con Ángel fue José Emilio Fernández Levy. Luego “salieron expulsados” Emiliano y ‘Chemita’, los otros hijos de Ana Bárbara.

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Entre otros familiares que encendieron las alarmas fue la propia madre de la cantante, doña María de Lourdes Motta, quien buscó defender a sus nietos y fue apartada.

“Después mi mamá, por denunciar y alzar la voz, en contra lo que hacía este tipo con mis sobrinos, salió expulsada de la casa, a empujones la corrió este criminal y, por último, las nanas, que salieron también de ahí corriendo”, expuso Pancho.

