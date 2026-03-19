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La FILIAZ 2026 regresa a Aztlán: libros, talleres, cultura y mucho entretenimiento en familia

Marzo 19, 2026 • 
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Este 2026 la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Aztlán (FILIAZ) regresa con su segunda edición a Aztlán Feria de Chapultepec, transformando este espacio de entretenimiento de última generación situado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, en un vibrante epicentro de literatura, creatividad y entretenimiento para niños, jóvenes y familias.

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Hasta el 22 de marzo, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Aztlán (FILIAZ) se convierte en un espacio único donde la cultura, la lectura y el entretenimiento se encuentran. Esta feria nació con el propósito de acercar los libros a niñas, niños y jóvenes en un entorno accesible, lúdico y familiar.

Horarios y costos

  • Martes a viernes: 9:00 a 20:00 h.
  • Sábado y domingo: 11:00 a 20:00 h.
  • Entrada libre a la feria (los juegos mecánicos y atracciones tienen costo aparte).
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La FILIAZ contará con cientos de sellos editoriales, que estarán ofertando una gran cantidad de libros, cómics, novelas gráficas, audiolibros y otros productos para que todos se puedan acercar a la lectura.

Además, tendrá talleres para escuelas y familias, presentaciones editoriales, que incluye conferencias, exposiciones, salas de lectura y charlas con autores, así como espectáculos artísticos de teatro, música y narraciones en vivo.

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Unión Europea, invitada de honor

En esta edición, la Unión Europea será la invitada de honor y presentará una programación especial que busca fortalecer el diálogo cultural entre México y Europa. Entre las actividades destacadas se encuentran:

  • C-ALMA, espectáculo que fusiona clown, narración oral y arte circense.
  • El dueto de violín y DJ a cargo de Olga Arribas Quintana y Pahua.
  • Encuentros con autores internacionales como Aoife Dooley, referente de la narrativa gráfica contemporánea irlandesa.

Además, el programa incluirá conciertos, teatro, jazz, flamenco y propuestas escénicas pensadas para todas las edades.

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Conoce Aztlán Feria de Chapultepec

Después de comprar tus libros, disfruta de lo que también ofrece Aztlán Feria de Chapultepec. En este lugar encontrarás una amplia variedad de juegos mecánicos y atracciones de primer nivel, juegos de destreza, experiencias inmersivas y delicias culinarias para todos los gustos.

Además, como parte de la experiencia de visitar la FILIAZ, habrá una promoción especial:

👉 Al comprar un libro con valor de $200 pesos o más, el público recibirá un 2×1 en el paquete Aztlán Plus Ilimitado, válido el mismo día o hasta el 13 de diciembre de 2026.

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Atracciones icónicas en Aztlán Feria de Chapultepec

Ubicado en la Ciudad de México, es un espacio de entretenimiento de última generación situado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, que ofrece una propuesta única para sus visitantes, por ejemplo:

Aztlán 360: es la rueda de la fortuna más alta de México, sus vistas son espectaculares, puedes ver la Ciudad de México y el Bosque de Chapultepec.

Serpentikah: es una montaña rusa suspendida con 540 metros de longitud, que rinde homenaje a Quetzalcóatl.

Vuelo México por el Mundo: es un simulador multisensorial que te lleva a volar por paisajes espectaculares del planeta. Sentado, con los pies suspendidos y frente a una proyección, vivirás la ilusión de estar en el aire con vista panorámica.

Si quieres conocer el programa oficial de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Aztlán 2026 (FILIAZ) te invitamos a dar clic en el siguiente enlace. También puedes visitar su Instagram. ¡No te lo pierdas!

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