Vida y Hogar

Carlos Rivera encanta en nueva campaña de Yoplait “Esto es vida”

También participan Jesse & Joy

November 03, 2025 • 
TVyNovelas
carlos-rivera-yoplait.jpg

Carlos Rivera

Yoplait

Carlos Rivera se sumó, junto a otros famosos como Jesse & Joy, a una campaña que busca volver a lo esencial y recordar que todos los días se puede celebrar: “Esto es vida”.

El disfrute no necesita ceremonia, sino presencia, y Carlos Rivera lo muestra en un nuevo video donde recuerda que hasta saltar en un charco puede representar la belleza de la vida.

Antonio Romero, Director de Mercadotecnia de Yoplait, dijo: “‘Esto es Vida’ representa mucho más que una campaña publicitaria; es el punto de encuentro entre Yoplait y quienes, a través de nuestros productos, nos permiten formar parte de los pequeños momentos de su vida, reforzando y evolucionando el propósito de la marca: inspirar a disfrutar lo simple”.

Así, “Esto es vida” es la evolución natural de la marca Yoplait que celebra más de 60 años en el mercado, y que nos ha acompañado en la cotidianidad.

Ahora traen un nuevo logotipo que actualiza su icónica flor, misma que podemos ver en su portafolio, como sus líneas de mayor crecimiento, Griego y Skyr.

Es ahí donde llegan figuras de la talla de Carlos Rivera, pues Yoplait busca recordar que el bienestar no está solo en el gran evento, sino en la microtrama de todos los días... como saltar en un charco, o “sentir el vientecito”.

Yoplait llegó a México en 1994 a través de Sigma Alimentos, empresa mexicana con alcance global. Su portafolio incluye variedades naturales, con frutas, cereales, sin azúcar, sin grasa, infantiles, altos en proteína, funcionales y premium.

