Vida y Hogar

5 básicos en tu cocina para llevar una vida saludable

October 31, 2025
Family enjoying meal preparation in the bright kitchen.

Getty Images

Al elegir un estilo de vida más saludable, no solo invertimos en nuestro bienestar personal, también inspiramos a quienes nos rodean a adoptar cambios positivos similares. Una buena alimentación comienza en casa. En tu cocina, tú controlas los ingredientes y el tamaño de las porciones. Y, por supuesto, preparar comida en casa es más fácil cuando se tiene las herramientas y electrodomésticos adecuados.

Presta atención, porque una pequeña, pero útil, colección de herramientas en tu cocina puede ayudarte a disfrutar al máximo de una alimentación saludable, te ayudarán a preparar comidas nutritivas para consumir en casa o llevar a tu trabajo.

1. Cuchillos de calidad

Aunque parezca obvio, no siempre es así. Todos necesitamos buenos cuchillos de cocina. Al igual que otras herramientas importantes como afiladores y tablas de cortar. Elegir el cuchillo adecuado puede marcar la diferencia, hace que la preparación sea más fácil, más rápida y mucho más agradable. Por ejemplo, optar por uno de buena calidad permite no desgarrar la carne, así como elegir uno con una hoja flexible permite filetear mejor el pescado.

Perfectly chopped vegetables for preparing a healthy and natural lunch in a modern kitchen

Getty Images

2. ¿Con qué sartén cocinas?

Las sartenes saludables destacan por estar confeccionadas con materiales no perjudiciales, que no liberan toxinas ante las altas temperaturas. Su diseño está pensado no solo para ofrecer una cocción uniforme, sino también para garantizar una experiencia culinaria libre de preocupaciones por sustancias nocivas.

Dentro de las mejores opciones se encuentran los de acero inoxidable, hierro fundido y cerámica, ya que no liberan sustancias tóxicas y son duraderas.

Young woman enjoying while cooking meal in the kitchen.

Getty Images

3. Una licuadora versátil

Una licuadora potente es indispensable para quienes buscan incorporar más frutas y verduras a su dieta. Con la capacidad de triturar cualquier cosa, desde manzanas hasta nueces, facilitan la preparación de batidos, sopas, salsas y postres ricos en nutrientes.

Una gran aliada en tu cocina es la Koblenz Bob LKM-9610 TJ, una licuadora de 1400 Watts que gracias a un sistema triple de cuchillas reversibles tritura, rebana y mezcla de manera eficiente para obtener una mezcla consistente, suave y libre de grumos. Además, también su alta resistencia permite triturar hielo y frutas congeladas.

De funcionamiento ultra-silencioso, incluye una perilla de velocidad ajustable con función de pulso que brinda 6 programas inteligentes: smoothie, malteadas, hielo, puré, jugos y salsa. Además, para evitar accidentes cuenta con candado de seguridad entre el vaso y la base, así como con tapa con estrías protectoras para no generar derrames líquidos.

Licuadora-Koblenz Bob LKM-9610 TJ.png

4. Olla eléctrica, otro imprescindible

La cocción al vapor es una forma saludable de guisar tus alimentos sin perder su sabor, su textura y el aroma. Con este método no es necesario utilizar grasas o aceite y además, conserva al máximo las vitaminas y nutrientes presentes en los alimentos.

Si quieres iniciarte en este método por su sencillez y relación calidad-precio, una olla eléctrica resulta una verdadera aliada gastronómica.

La Kitchen Magic Pot de Koblenz cuenta con programas inteligentes para diversificar a la hora de preparar alimentos y ahorra hasta un 70% de energía.

5-basicos-en-tu-cocina-para-llevar-una-vida-saludable-olla-electrica.jpg

5. Freidora de aire: menos aceite, menos calorias

Esta es una adquisición fantástica en tu cocina si está buscando disfrutar de texturas crujientes sin el exceso de grasa. Al usar un mínimo de aceite, las freidoras de aire facilitan la preparación de versiones más saludables de sus alimentos fritos favoritos. Esto no solo reduce la ingesta de calorías, sino que también hace que tus comidas sean más nutritivas, para que puedas disfrutar de tu comida reconfortante favorita sin sentir culpa.

Koblenz cuenta con opciones ideales, como freidoras de aire y distintos tipos de hornos, los cuales pueden dorar, gratinar, asar, rostizar, ayudándote a cocinar deliciosos y crujientes platillos evitando exceso de aceite y calorías.

5-basicos-en-tu-cocina-para-llevar-una-vida-saludable-1.png

La familia Koblenz siempre se preocupa por las necesidades básicas de todos los hogares, realizan innovaciones que facilitan las tareas del hogar y mejoren la calidad de vida.

