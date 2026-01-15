Se casa con el cadáver de su novio luego de que su familia lo ASESINARA; pide castigo para su padre y hermano

Un crimen atroz se cometió contra una pareja, pues la familia de una chica se oponía a la unión matrimonial que estaba planeada. La mujer ahora pide justicia por la pérdida de su prometido.

Los hechos ocurrieron en Nanded, en la India, en donde Saksham Tate perdió la vida.

Aanchal Mamidwar mantenía una relación sentimental con Tate desde hacía 3 años, sin embargo, la familia desconocía el vínculo por lo que al enterarse de inmediato se opusieron y pusieron a la joven, de 21 años, entre la espada y la pared.

El rechazó por la relación se generó por el origen de Saksham, quien pertenecía a una clase social distinta a la chica, lo cual provocó revuelo y una reacción sumamente violenta.

Medios locales recogen que se desató una pelea entre el hermano de la mujer y su pareja, lo cual derivó en un terrible altercado que concluyó en una tragedia; en tanto Saksham estaba con sus amigos.

Así fue como el hermano de Aanchal le disparó a su cuñado provocándole una herida mortal en la zona de las costillas, pero después procedió a golpearle la cabeza con una teja.

Trascendió que en el enfrentamiento también participó Gajanan Mamidwar, padre de la joven. Ambos fueron detenidos.

La boda planeada se llevó a cabo…

Tras el lamentable deceso, la chica arribó a la casa de los deudos, quienes la recibieron y la sumaron a la despedida fúnebre.

En un video que circula en redes sociales se observa el momento en el que la joven llora desconsoladamente mientras otras mujeres la toman de la mano.

Durante el último adiós, Aanchal ‘se casó’ con el cadáver de su novio, llevando a cabo el rito tradicional de su país, en donde le pintaron las manos y la frente de color rojo en señal de que estaban unidos en matrimonio.

Finalmente, la chica ofreció unas palabras a la prensa donde pidió que se les castigara a su hermano y padre con todo el peso de la ley por el violento deceso de su ahora “esposo”.

