Suscríbete
Viral

Se casa con el cadáver de su novio luego de que su familia lo ASESINARA; pide castigo para su padre y hermano

La pareja fue separada de forma violenta tras un altercado que terminó con la muerte del novio.

Enero 15, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Boda-cadáver.jpg

El padre y hermano de una joven le quitan la vida a su prometido.

Pixabay

Un crimen atroz se cometió contra una pareja, pues la familia de una chica se oponía a la unión matrimonial que estaba planeada. La mujer ahora pide justicia por la pérdida de su prometido.

Los hechos ocurrieron en Nanded, en la India, en donde Saksham Tate perdió la vida.

Aanchal Mamidwar mantenía una relación sentimental con Tate desde hacía 3 años, sin embargo, la familia desconocía el vínculo por lo que al enterarse de inmediato se opusieron y pusieron a la joven, de 21 años, entre la espada y la pared.

El rechazó por la relación se generó por el origen de Saksham, quien pertenecía a una clase social distinta a la chica, lo cual provocó revuelo y una reacción sumamente violenta.

Medios locales recogen que se desató una pelea entre el hermano de la mujer y su pareja, lo cual derivó en un terrible altercado que concluyó en una tragedia; en tanto Saksham estaba con sus amigos.

TE RECOMENDAMOS: Hombre intenta abordar un avión con el CADÁVER de su esposa en una silla de ruedas

Así fue como el hermano de Aanchal le disparó a su cuñado provocándole una herida mortal en la zona de las costillas, pero después procedió a golpearle la cabeza con una teja.

Trascendió que en el enfrentamiento también participó Gajanan Mamidwar, padre de la joven. Ambos fueron detenidos.

Te puede interesar:
isaac fantasmita diario de daniela.jpg
Famosos
De niño estrella en Televisa a eminencia de la medicina
Enero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
Supuesto hijo de Julio Iglesias enfrenta dificultades legales
Famosos
Dos mujeres denuncian por acoso y violencia sexual a Julio Iglesias: “Me usaba casi todas las noches”
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paolo-Botti.jpg
Famosos
¿Dónde está Paolo Botti, exparticipante de ‘La Academia’, y por qué se volvió tendencia?
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
paulina-rubio-1-1200x675.jpg
Famosos
Mansión de Paulina Rubio en Miami se vende en cifra espectacular; ella se mudó con sus hijos a modesta casa
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

La boda planeada se llevó a cabo…

Tras el lamentable deceso, la chica arribó a la casa de los deudos, quienes la recibieron y la sumaron a la despedida fúnebre.

En un video que circula en redes sociales se observa el momento en el que la joven llora desconsoladamente mientras otras mujeres la toman de la mano.

LEE TAMBIÉN: Desayunaba en una cafetería cuando un vidrio cayó y le partió la cabeza… el video es IMPACTANTE

Durante el último adiós, Aanchal ‘se casó’ con el cadáver de su novio, llevando a cabo el rito tradicional de su país, en donde le pintaron las manos y la frente de color rojo en señal de que estaban unidos en matrimonio.

Finalmente, la chica ofreció unas palabras a la prensa donde pidió que se les castigara a su hermano y padre con todo el peso de la ley por el violento deceso de su ahora “esposo”.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Vidrio-restaurante.jpg
Viral
Desayunaba en una cafetería cuando un vidrio cayó y le partió la cabeza… el video es IMPACTANTE
Enero 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hijo-guitarrista.jpg
Viral
Hijo de famoso guitarrista muere por consumo de FENTANILO; no pudo superar el suicidio de su madre
Enero 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jauría-abuelita.jpg
Viral
15 perros ATACAN brutalmente a abuelita de 79 años que caminaba por la calle… ¡todos eran del mismo dueño!
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Isabel-Veloso.jpg
Viral
Influencer deja huérfano a su bebé y le escribe DESGARRADORA carta para pedirle perdón
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
veronica castro (1).jpg
Famosos
Verónica Castro se hospitaliza con la esperanza de aliviar sus dolores con novedoso tratamiento
Pati Chapoy, conductora de “Ventaneando”, reveló que la razón por la que la actriz decidió someterse a terapia
Enero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
mayrin villanueva maribel guardia apostarías por mi.jpg
Famosos
Maribel Guardia y Mayrín Villanueva estarán con sus maridos en un nuevo reality
Alan Tacher los anunció en "¿Apostarías por mí?”, en el que 12 parejas se enfrentarán a retos para probar su amor y fidelidad
Enero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
julioiglesias.jpg
Famosos
“Julio Iglesias nos faltó al respeto después de las entrevistas”, recuerda exconductora de Venga la Alegría
El cantante ya reaccionó a las denuncias de dos mujeres por abuso
Enero 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
cibernético poncho d enigris.jpg
Famosos
El Cibernético le decía “lagartija parada” a Poncho de Nigris y por eso ahora lo reta a una pelea de box
Esta es la historia de la rivalidad entre el luchador y el influencer
Enero 14, 2026
 · 
Alejandro Flores