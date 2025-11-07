Te adelantamos cómo se ven Susana González y David Chocarro juntos en la telenovela “Mi verdad oculta”

“Yo necesitaba este personaje”, dijo Susana González durante la presentación de “Mi verdad oculta”, telenovela que protagoniza junto a David Cocharro y Andrés Palacios.

Mi verdad oculta narra la vida de Aitana, una enfermera contratada por Eloísa Arenas, quien es una mujer de la tercera edad que necesita cuidados especiales. Aitana se esmera por atender a Eloísa y ganarse su confianza, pero su actitud tiene un trasfondo, ya que ella fue abusada por los hijos de su paciente y regresa para hacer justicia.

Por eso Susana González dice que el personaje de Aitana le permitirá conectar con muchas mujeres que enfrentan un problema que se ha vuelto uno de los máximos problemas en nuestro país.

La telenovela se estrena el siguiente 10 de noviembre por las estrellas pero aquí te adelantamos imágenes de cómo se se verán Susana con el personaje de Aitana.

El elenco en pleno presentó la telenovela esta semana Octavio Lazcano

¿Cómo luce Susana González en el personaje de Aitana?

Aitana es un mujer que aparenta ser fuerte y dura. Sin embargo, bajo esa coraza, hay una persona cálida, leal, sensible, inteligente y atractiva.

“Estas características son debido a que de joven sufrió un abuso por parte de los hermanos Lizárraga. Ella jura hacer justicia y para lograr su objetivo se las ingenia para ser contratada como enfermera de Eloísa Lizárraga y así, estar cerca de sus agresores”, dice la sinopsis oficial

Susana González es una enfermera que esperó 18 años por su venganza Televisa

Sin embargo, la venganza debe esperar porque de pronto Aitana descubre que se ha enamorado de Luciano, el mayor de los Lizárraga.

¿Cómo luce David Chocarro en “Mi verdad oculta”?

David Chocarro interpreta a Luciano Lizárraga, un hombre honesto, leal, amoroso, noble, inteligente y maduro. Es un financiero que se dedica a la administración del negocio familiar: un rancho de pie de cría muy importante.

David Chocarro es un hombre bueno pero atrapado en una relación tóxica Televisa

En la ficha oficial del personaje se especifica: