Famosos

Sergio Mayer Mori acusa a la Granja VIP de improvisar regla para perjudicarlo

El actor, cantante y granjero dice que no cree que Adal Ramones fuera el culpable

November 02, 2025 • 
Alejandro Flores
sergiomayermoriadalramones.jpg

Sergio Mayer Mori se sintió en una posición incómoda, dice

Instagram

“Me pusieron en una posición incómoda”, asegura Sergio Mayer Mori al recordar el momento que vivió en viernes durante “La Traición” una de las dinámicas más polémicas de La Granja VIP.

Mayer Mori ganó el beneficio esta semana de salvar a alguien pero también de traicionar a otro, es decir, ponerlo en la tabla de nominación solamente por su decisión.
Así ha sucedido desde el comienzo del reality show pero en esta ocasión le pusieron a Mayer Mori una condición: “solamente puedes elegir entre los peones, es decir, entre Kike Mayagoitia y Omahi”, le dijo Adal Ramones en vivo durante la transmisión del viernes.
QUÉDATE A LEER: Sergio Mayer Mori desafía a Adal Ramones y doblega a la producción de La Granja VIP
Ambos son amigos de Mayer Mori por lo que decidió no hacerlo. Se quedó callado mientras Adal le pedía una y otra vez que le dijera un nombre. Como nunca lo dijo, entonces Adal le comunicó en ese momento: “Entonces los dos, Kike y Omahi, están nominados”.

¿Por qué Sergio Mayer Mori acusa a La Granja VIP de perjudicarlo?

La noche de este sábado, el actor, cantante y granjero habló de lo que pensó y sintió en ese momento.

Mayer Mori está convencido de que la decisión de nominar automáticamente a Omahi y Kike fue tomada de manera improvisada y para perjudicarlo a él y a sus amigos.

“Fue una decisión tomada en el momento; no sé por qué, no se por quién... definitivamente no creo que fue Adal”.

Mayer Mori explicó que quedarse callado fue una forma de jugar el mismo juego al que lo estaban obligando.
Este domingo se sabrá el tercer eliminado de La Granja VIP.

