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¿Por qué la Doménica Montero de Angelique Boyer no gritó bajo la lluvia "¡yo soy la dueña!”?

La telenovela de Boyer terminó su transmisión en las estrellas este viernes 27 de marzo

Marzo 27, 2026 • 
Alejandro Flores
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La escena de Lucero (izquierda), de Angélica Rivera (derecha) y de Angelique Boyer (círculo)

TelevisaUnivision

"¡A Dios pongo por testigo que no lograrán aplastarme!”, grita Scarlett O’Hara justo a la mitad de la película “Lo que el viento se llevó”.

En este clásico de la cinematografía del Hollywood más temprano, el personaje principal es esta mujer que se debate entre su ambición y el amor pero un día, ante el desastre de sus tierras y la adversidad de su vida, le grita al mundo que no la van a vencer.
La escena es tan poderosa que ha sido versionada en muchas ocasiones, incluyendo en las telenovelas “Soy tu dueña” y “La dueña”, de Televisa.

De tal manera que hemos visto a Lucero salir de su hacienda, en medio de una tormenta terrible, para gritarle al mundo “Yo soy la dueña"; pero igual lo hizo una década antes Angélica Rivera en su propia versión de la telenovela.
TE RECOMENDAMOS: La evolución de Angelique Boyer: de Rebelde a Doménica Montero

La Doménica Montero de Boyer

En este 2026, fue el turno de Angelique Boyer para renovar este clásico escrito originalmente por Inés Rodena en la década de los 70. Pero a diferencia de Lucero y Angélica Rivera, su Doménica no tuvo ese momento de catarsis en el que se enfrenta a los rayos y la lluvia en medio de un lodazal.

Esta nueva Doménica, en cambio, tiene su momento de transformación emocional y sicológico cuando se enfrenta a Luis Fernando (interpretado por Marcus Ornellas) para defender los límites de su hacienda.

“Yo soy la dueña de estas tierras”, le grita con energía.
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¿Por qué no existió la escena bajo la lluvia en la nueva Doménica Montero?

En el texto original de Inés Rodena, Doménica no tiene en momento alguno similar al que se ve en “La Dueña” y “Soy tu dueña”.
En ambas telenovelas, esta escena fue agregada primero por la productora Florinda Meza en “La Dueña”, grabada en 1995 con Angélica Rivera de protagonista.

La escena fue tan impactante que al producir la siguiente versión, en 2010 con Lucero, lo más natural fue repetirla de manera muy similar.
Antes que estas, la versión primera de Doménica Montero fue la protagonizada por Irán Eory y producida por Valentín Pimstein, que estuvo muy apegada al texto de Inés Rodena, es decir, que tampoco tenía la secuencia bajo la lluvia.

La Doménica Montero de Boyer se hizo, igualmente, con base en el texto de Rodena y no tanto como remake de “La Dueña” y por eso los arranques de su personaje son durante la boda (cuando la dejan plantada frente al altar) y en sus primeros encuentros con Luis Fernando.

Doménica Montero angelique boyer
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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