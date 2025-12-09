Suscríbete
La evolución de Angelique Boyer: de Rebelde a Doménica Montero

Desde los 16 años, Boyer no ha hecho sino reinventarse con cada personaje

Diciembre 08, 2025 • 
Alejandro Flores
angelique boyer.jpg

Angelique Boyer a los 16 años y actualmente

Televisa

Sin duda fue Teresa la actuación que catapultó la carrera de Angelique Boyer como una súper estrella de las telenovelas.

Pero cuando llegó a ese punto, en 2010, la actriz de ascendencia francesa ya llevaba 6 años en el mundo de los melodramas. Su historia comienza en 2004 con una aparición especial en Corazones al límite, donde su personaje era el de una colegiala llamada Anette.

Ese mismo año tuvo una segunda oportunidad de mostrar su rubia cabellera (sí, Angelique Boyer comenzó su carrera como rubia) en la telenovela del momento: Rebelde.

No era una protagonista pero si una de las mejores amigas del grupo de estudiantes en el que se centraba el melodrama. Angelique tenía apenas 16 años y ya tenía su primera gran oportunidad para mostrarse y lo hizo con éxito.
Después de eso, todo fue actuar y cosechar éxitos.

Corazón Salvaje

En realidad, Angelique interpretó un doble personaje: fue al mismo tiempo Jimena y Ángela, quienes dentro de la historia eran hermanas pero con carácter totalmente opuesto.

Jimena, la gitana y mística fue, sin embargo, la que se quedó en el imaginario del televidente y representó el paso de Angelique a ser una actriz madura, dejando atrás la imagen juvenil.

corazón salvaje.png

Hizo a Ángela Villarreal en “Corazón Salvaje”

Televisa

Teresa...

La multicitada telenovela que le dio fama, que la hizo popular y que ahora la mantiene como viral en redes sociales con escenas y fotos de aquella interpretación de Teresa Mendoza.
Boyer ha dicho que hay algunas escenas de la telenovela que resultaron tan impactantes que la hicieron llorar en la vida real.

angeliqueboyerteresa.png

La mítica Teresa

Televisa

Abismo de pasión

"¿Y cómo podría olvidarte?”, le dice Damián (interpretado por David Zepeda) a Elisa (actuada por Angelique Boyer). Se trata de uno de os remakes más exitosos de la década de los dieces del siglo XXI.

Fue vendida a más de 50 países y le permitió a Angelique explorar su personalidad sensual debido a las exigencias del personaje.

Abismo de pasion.png

Elisa Castañón Bouvier, en Abismo de Pasión

Televisa

El extraño retorno de Diana Salazar

No era fácil interpretar a Diana Salazar, este personaje que hizo a Lucía Méndez un icono de la telenovela de género.

Pero Angelique logró una interpretación moderna del personaje, sobre todo a partir de la intensidad que le imprimió a Leonor, esta mujer que tiene poderes por los cuales finalmente es condenada por la Santa Inquisición.

dianasalazarangeliqueboyer.png

Diana Salazar

ViX

Doménica Montero

Nuevamente Boyer se enfrenta a un remake. Ahora se trata de una historia original de Inés Rodena que se hizo telenovela por primera vez en la década de los 70 pero que luego, casi cada 15 años y como si fuera una especie de calendario que garantiza el éxito, se adapta para una nueva versión.

domenica montero.png

La fuerza del enojo

Instagram Uninovelas

Con Lucero se llamó La Dueña, y con Angélica Rivera “Soy tu dueña”. En ambas ocasiones el rating fue exitoso y ese es el nuevo reto que enfrenta Boyer con este melodrama en el que comienza como una mujer bondadosa e ingenua pero luego se transforma en despiadada.

angelique boyer Doménica Montero
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
