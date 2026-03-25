Paz Vega y por que aceptó interpretar a ‘Catalina Creel’ en remake de ‘Cuna de lobos’

La telenovela “Cuna de lobos” se estrenó en Televisa en 1986, con María Rubio como la máxima villana ‘Catalina Creel’. En octubre de 2019, una nueva versión llegó a las estrellas, donde la española Paz Vega interpretó a la matriarca de la familia tras cuatro meses de arduas grabaciones comandadas por la productora Giselle González.

Aquella versión generó gran expectativa, pues se trata de una de las telenovelas más recordadas de la historia, que paralizó al país en su época. “Esta noche ya puede usted, y yo también, dormir tranquilo. Terminó ‘Cuna de lobos’. Hoy se supo la terrible verdad de una historia que pasó de la ficción a las primeras planas de los periódicos de este medio día”, dijo Jacobo Zabludovsky en pleno noticiario nocturno de Televisa el día del gran final.

Es por ello que, cualquiera actriz que aceptara interpretar a ‘Catalina Creel’, sería objeto de escrutinio. Y así fue.

Recordamos esta entrevista que publicamos en 2019, durante la semana de estreno de la nueva versión, donde Paz Vega nos contó en exclusiva por qué aceptó el icónico personaje.

¿Cómo te sentiste durante las grabaciones de Cuna de lobos?

“Muy bien, fue un viaje muy bonito, una experiencia increíble, tanto por la historia en sí como por el elenco, mis compañeros, el equipo técnico tan increíble... Todos dimos el máximo de nosotros para hacer una historia que quede ahí y que a la gente le guste”.

¿Qué te hizo aceptar el papel de Catalina Creel?

“Principalmente la propia historia y la posibilidad de interpretar a este personaje tan icónico y tan importante dentro de la cultura mexicana y latinoamericana; cuando leí los guiones me enamoraron, y fue una oferta difícil de rechazar, Yo creo que es un personaje que cualquier actriz mataría por él”.

¿Tenías referencias de Cuna de lobos?

Conocía al personaje de Catalina Creel como tal, sabía que era un personaje diabólico, malvado, aunque realmente la telenovela no la vi, yo era muy jovencita y creo que mi generación y generaciones posteriores no han visto la historia, y eso es lo que queremos, llegar a ese público que conoce el personaje, que sabe un poco, pero que no vio la historia; y obviamente también a los que la vieron en su momento.

¿Cómo es tu Catalina Creel?

“Mi propuesta, y también la de los directores y productores, es una mujer extremadamente inteligente, fría, ambiciosa al máximo que hará todo lo que tenga que hacer para lograr sus objetivos; una mujer empoderada, aunque moralmente no compartamos su ética ni su manera de actuar, pero sí es una mujer que maneja el poder de una manera muy eficiente y con mucha fuerza.

¿Qué fue lo más difícil de interpretarla?

“Creo que fueron los llamados tan largos que tuvimos, que realmente nos obligaron a dar mucho, nos demandaron mucha energía física y mental; al final ya sentimos, por lo menos yo, el agotamiento de los meses tan intensos de rodaje”.

Además, te tocó viajar en medio de las grabaciones por tus otros compromisos laborales…

“Sí, tuve un par de viajes de trabajo, estuve en Cannes y en París, todo eso acumulado, y pues uno no es Terminator o La Mujer Maravilla, entonces terminas cansada, pero contenta y muy satisfecha con el trabajo realizado.

¿Cómo construiste el personaje de Catalina Creel?

“A través de los guiones, básicamente, junto con los directores y Giselle; para mí todo es importante para construir un personaje: el vestuario, el look, dónde me muevo, en qué entorno... eso me ayuda a crear los personajes que interpreto. En este caso, el parche fue muy importante, porque en el momento que me lo colocaba había algo que me ponía en un lugar donde no estoy normalmente.

¿El parche hizo que Catalina Creel te poseyera?

“Es como un switch, por eso me negué a ponérmelo fuera de contexto, fuera del set, fuera de la cámara, porque le tengo tanto respeto al personaje y a lo que representa, que el parche es algo sagrado para mí; solamente lo manejé dentro del set y en el momento que decían “acción”.

Como actriz siempre debes justificar a tu personaje, ¿cómo justificas a Catalina Creel?

“Sí, yo la justifico siempre, la entiendo y la apoyo en su lucha, porque dentro de toda su locura hay un porqué importante y realmente hay una razón de peso, y para ella, esa razón es por la que hace todo, y en el fondo es por su hijo... Ella luchará para ese imperio que creó junto con su marido pase a su único hijo; tiene una razón noble, pero otra cosa es cómo se maneja para llegar a ello.

¿Qué tan apegada estás a nuestra cultura, veías telenovelas mexicanas?

“Alguna telenovela de pequeña sí recuerdo, como cuando llegó Los ricos también lloran a España, creo que fue la primera telenovela que aterrizó allá y fue como una revolución, todo el mundo la veía y hablaba de ella, y a México me ha unido el tra-bajo, porque no es la primera cosa que hago acá, y también el amor que siento por la cultura, sus playas, por la gente... Tengo amigos maravillosos aquí, y realmente tengo una conexión muy fuerte con México.

¿Después de Cuna de lobos seguirá la puerta abierta para continuar trabajando en México?

“Siempre he tenido mi puerta abierta para venir a México a trabajar; cuando me llega un proyecto de acá lo leo con mucho cariño para que pueda venir, porque disfruto mucho trabajando y viviendo en la Ciudad de México, creo que es una ciudad maravillosa, cosmopolita, nunca te aburres, y tengo muchos amigos con los cuales disfrutarla.

