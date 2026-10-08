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Telenovelas

Mar Contreras y Dalilah Polanco estrenan telenovela a un año de sus peleas en La Casa de los Famosos

Dentro de La Casa de los Famosos, su rivalidad fue una de las más conflictivas; ahora Mar y Dalilah se enfrentan en “Tierra de Amor y Coraje”

Octubre 08, 2026 • 
Alejandro Flores
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Mar Contreras (Estrella) y Dalilah Polanco (Jovita)

Televisa

Una es ambiciosa, convenenciera y manipuladora. La otra es una mujer madura, noble, sabia y de gran corazón.

Así son los personajes que interpretan Mar Contreras (Estrella) y Dalilah Polanco (Jovita) en la telenovela “Tierra de Amor y Coraje”, que llega a las estrellas esta semana, justo cuando se cumple un año de que ambas estuvieron en La Casa de los Famosos.
Contreras y Polanco desarrollaron dentro del reality show una de las rivalidades más recordadas de la temporada 2025: en varias ocasiones se dijeron que eran como agua y aceite y que fuera de La Casa difícilmente serían amigas.
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Y no lo han sido, pero sí ha mostrado su profesionalismo para actuar juntas en esta telenovela producida por José Alberto Castro.

¿Cómo es el personaje de Mar Contreras?

Se llama Estrella y trabajó como contadora de Rogelio (personaje de Sergio Goyri, el villano de la historia) y lo sedujo. Tras la muerte de su esposa, consiguió lo que deseaba: casarse con él.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Estrella se siente invencible, pero todo cambia cuando Clara (hija de Rogelio) regresa al rancho y ve amenazada su posición y su matrimonio. Estrella será capaz de hacer lo que sea para que Clara no sea un obstáculo en su camino.

¿Cómo es el personaje de Dalilah Polanco?

Jovita tiene dos grandes amores: Paco, su esposo, y Lina, su hija, a quien quiere ver forjar su propio camino. Ha trabajado por años junto a la familia Coraje, que es rival acérrima de Rogelio. Jovita es muy leal con los Coraje.
Después de la muerte de Manuel y Patricia, los patriarcas, decide apoyar y aconsejar a los hijos Juan, Jerónimo y Lalo, pues quiere verlos felices.

¿De qué trata Tierra de amor y coraje?

En el fondo, es una historia shakespeareana: un hombre y una mujer que terminan enamorados a pesar de que sus familias son rivales a muerte.
Pero en este caso hay elementos innovadores en la historia: Los ranchos Coraje y Barrios han sido vecinos y rivales toda la vida. Un conflicto aparentemente menor: el acceso al río ha alimentado años de tensiones.

Pero todo se intensifica cuando Clara y Juan se enfrentan por primera vez: dos caracteres indomables que chocan de inmediato, marcando el inicio de una relación tan explosiva como inevitable.
Lo que comienza como odio entre Clara y Juan se transforma lentamente en respeto... Y luego en una atracción imposible de contener. Él admira su firmeza; ella, su pasión por proteger lo que ama.

Entre enfrentamientos, secretos y traiciones, Juan y Clara descubren que, para alcanzar el amor verdadero, se necesita coraje.
“Tierra de amor y coraje” se transmite de lunes a viernes a las 9:30 de la noche.

Tierra de amor y coraje mar contreras Dalilah Polanco
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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