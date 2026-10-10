Suscríbete
Síguenos en:
Telenovelas

Jacqueline Andere luce elegante y sofisticada en su regreso a las telenovelas con 88 años

En “Infinito Amor”, Andere interpreta a una matriarca que debe enfrentar a sus propios hijos

Octubre 09, 2026 • 
Alejandro Flores
jacqueline andere infinito amor.jpeg

Jacqueline Anderey Karla Sofía Hache

Edson Vázquez / TVyNovelas

En 2024 Jacqueline Andere cerró un ciclo trascendente en su carrera de actriz al participar en la nueva versión de El Maleficio.

En la telenovela de 1983, Jacqueline fue la protagonista, Beatriz Peralta viuda de Martino, la mujer que cae en la telaraña de encantos de Enrique de Martino, interpretado por Ernesto Alonso y que resulta ser poco menos que un brujo líder de un culto satánico.
En la versión producida 40 años después, Andere actuó como Nuria, la tía de Beatriz, quien en esta ocasión estuvo a cargo de Marlene Favela.

Desde ese “El Maleficio”, Jacqueline Andere estuvo alejada de los melodramas y es hasta ahora que se anuncia su regreso con “Infinito Amor”, producción de Salvador Mejía y cuyo próximo estreno sucede justo cuando la actriz celebra 88 años de vida y 70 de carrera en las tablas.

¿De qué trata “Infinito Amor”?

Infinito Amor cuenta la historia de Ariel Bravo (Gonzalo García Vivanco), quien a los 13 años, lucha por sacar adelante a su familia. Con un padre ausente, se convierte en el sustento de sus hermanas y de su madre Soledad, quien padece una grave enfermedad.
La sinopsis oficial resume el drama de Ariel así.

“Su único consuelo es saber que Cristina lo ama con la misma intensidad que él siente por ella. La infancia de Ariel termina abruptamente cuando Leandro, un policía corrupto, lo acusa falsamente de haberle hecho perder un ojo”

Perseguido y sin opciones, por consejo de su madre, huye a la Ciudad de México, dejando atrás a su familia y a su amor.

Todo sobre las telenovelas
gabrielsoto-mayrinvillanueva-.png
Telenovelas
De “Amigas y rivales” a “Corazón de Oro": El destino volvió a unir a Gabriel Soto y Mayrín Villanueva
Marzo 06, 2026
 · 
Nayib Canaán
jorge luis pila aylin mujica yacaranday.jpg
Telenovelas
La telenovela con la que Aylín Mujica y Jorge Luis Pila fracasaron: “Competíamos con Colunga y Edith González”
Marzo 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
Fabián-Robles.jpg
Telenovelas
Actor de ‘Soy tu dueña’ reaparece tras años ALEJADO de las telenovelas… ¡y revela que fue papá de gemelos!
Marzo 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
sergio-kleiner----.png
Famosos
Sergio Kleiner volvió a la pantalla con “Corazón de oro” tras compartir en redes que se sentía desaprovechado
Marzo 07, 2026
 · 
Edson Vázquez
¿Qué fue de Joana Benedek
Telenovelas
¿Qué fue de Joana Benedek, la villana de las telenovelas?
Septiembre 23, 2018
 · 
Redacción
el dairio de daniela dos papas.jpg
Famosos
¿Por qué Daniela Luján tuvo dos “papás” en “El Diario de Daniela”? Así fue el pleito con Marcelo Buquet
Abril 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
laura leon biby gaytan dos mujeres un camino.jpg
Telenovelas
¿La mejor cachetada de su carrera? Biby Gaytan se viraliza por escena con Laura León en Dos mujeres un camino
Abril 29, 2026
 · 
Alejandro Flores

¿Cuál es el personaje de Jacqueline Andere en “Infinito amor”?

El personaje de Jacqueline Andere se llama Victoria y es una mujer elegante y sofisticada.

“Es la matriarca de la familia y madre de Johnny, Pablo y David. Desde la muerte de su esposo está al frente de la Editorial Duarte, que ahora está en riesgo de quebrar. Ignora que una parte de su familia intenta robársela. Pablo se da cuenta de la traición y eso le cuesta la vida”.

La muerte de Pablo hace que David regrese a México para apoyar a su madre y salvar la editorial. Victoria tendrá que enfrentar a su propia familia para hacer justicia, aunque esto la ponga en peligro.
“Infinito Amor” se estrena el 12 de octubre a las 18:30 por las estrellas

Infinito Amor Jacqueline Andere
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
mar contreras dalilah polanco (1).jpg
Telenovelas
Mar Contreras y Dalilah Polanco estrenan telenovela a un año de sus peleas en La Casa de los Famosos
Octubre 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
tierra-amor-coraje.jpg
Telenovelas
“Tierra de amor y coraje” llega a las estrellas: Tres hermanos, un solo amor
Octubre 05, 2026
 · 
Nayib Canaán
otto sirgo.jpg
Telenovelas
Así luce Otto Sirgo en su última actuación; grababa telenovela días antes de su muerte
Octubre 02, 2026
 · 
Alejandro Flores
kimberly-marjorie--.jpg
Telenovelas
Kimberly Dos Ramos y Marjorie de Sousa: Dos venezolanas, una misma villana de telenovela, ¿quién te gusta más?
Septiembre 25, 2026
 · 
Nayib Canaán
Maxine-Woodside.jpg
Famosos
Maxine Woodside destapa que FUE VETADA por ‘La Casa de los Famosos’ y por Rosa María Noguerón
‘La Reina de la Radio’ dijo por qué la dejaron fuera de las actividades con los exhabitantes.
Octubre 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Irán-Castillo-secuestro.jpg
Famosos
¡Hasta 165 años DE CÁRCEL! Dictan sentencia a los nueve secuestradores de Irán Castillo
La FGR obtuvo condenas ejemplares contra los integrantes de la banda delictiva.
Octubre 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Scream.jpg
Hollywood
Hallan sin vida “EN UN BAÑO” a actor que dio vida al padre de ‘Ghostface’ en la película ’Scream’
C.W. Morgan perdió la vida a los 72 años en Los Ángeles.
Octubre 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Gemelos-Torreon.jpg
Viral
Mamá de ‘Los Cuates’ que atacaron escuela de Torreón se queda SIN CUATRO HIJOS: DIF le quita a sus otros hijos
La mujer tuvo que abandonar su casa, perdió su trabajo y ahora le quitaron a sus hijos de 9 y 10 años.
Octubre 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez