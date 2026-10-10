Jacqueline Andere luce elegante y sofisticada en su regreso a las telenovelas con 88 años

En 2024 Jacqueline Andere cerró un ciclo trascendente en su carrera de actriz al participar en la nueva versión de El Maleficio.

En la telenovela de 1983, Jacqueline fue la protagonista, Beatriz Peralta viuda de Martino, la mujer que cae en la telaraña de encantos de Enrique de Martino, interpretado por Ernesto Alonso y que resulta ser poco menos que un brujo líder de un culto satánico.

En la versión producida 40 años después, Andere actuó como Nuria, la tía de Beatriz, quien en esta ocasión estuvo a cargo de Marlene Favela.

Desde ese “El Maleficio”, Jacqueline Andere estuvo alejada de los melodramas y es hasta ahora que se anuncia su regreso con “Infinito Amor”, producción de Salvador Mejía y cuyo próximo estreno sucede justo cuando la actriz celebra 88 años de vida y 70 de carrera en las tablas.

¿De qué trata “Infinito Amor”?

Infinito Amor cuenta la historia de Ariel Bravo (Gonzalo García Vivanco), quien a los 13 años, lucha por sacar adelante a su familia. Con un padre ausente, se convierte en el sustento de sus hermanas y de su madre Soledad, quien padece una grave enfermedad.

La sinopsis oficial resume el drama de Ariel así.

“Su único consuelo es saber que Cristina lo ama con la misma intensidad que él siente por ella. La infancia de Ariel termina abruptamente cuando Leandro, un policía corrupto, lo acusa falsamente de haberle hecho perder un ojo”

Perseguido y sin opciones, por consejo de su madre, huye a la Ciudad de México, dejando atrás a su familia y a su amor.

¿Cuál es el personaje de Jacqueline Andere en “Infinito amor”?

El personaje de Jacqueline Andere se llama Victoria y es una mujer elegante y sofisticada.

“Es la matriarca de la familia y madre de Johnny, Pablo y David. Desde la muerte de su esposo está al frente de la Editorial Duarte, que ahora está en riesgo de quebrar. Ignora que una parte de su familia intenta robársela. Pablo se da cuenta de la traición y eso le cuesta la vida”.

La muerte de Pablo hace que David regrese a México para apoyar a su madre y salvar la editorial. Victoria tendrá que enfrentar a su propia familia para hacer justicia, aunque esto la ponga en peligro.

“Infinito Amor” se estrena el 12 de octubre a las 18:30 por las estrellas