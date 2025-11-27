Habla la actriz que interpretó a ‘Fátima Bosch’ en ‘La Fea Más Bella’ tras video viral

Luego del triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo, su nombre resonó en todo el mundo, y en las redes sociales mexicanas, apareció con videos de la telenovela ‘La Fea Más Bella’ que protagonizó Angélica Vale, hace 20 años.

Como ya te contamos, en la original ‘Yo soy Betty, La Fea’, el personaje se llamaba ‘Claudia Bosch’. Pero en la versión mexicana, de ‘La Fea Más Bella’, para contar la misma trama, cambiaron el nombre... La casualidad es que aquí la nombraron ‘Fátima Bosch’.

El personaje de ‘Fátima Bosch’, es una de las bailarinas de ‘Conceptos’ (lo que en Colombia es Ecomoda). Marcia (Elizabeth Álvarez) se da cuenta del amorío que tiene Fátima con ‘Don Fernando’ (Jaime Camil) y estalla en celos...

En La Fea Más Bella mencionan a Fátima Bosch Televisa.

Puedes ver el momento en que pronuncian ‘Fátima Bosch’ en el minuto 1:18...

¿Qué actriz interpretó a Fátima Bosch?

La actriz Tanya Vázques fue la intérprete de ‘Fátima Bosch’ en La Fea Más Bella. Al estar como invitada en ‘Sale el sol’, esta semana pudo comentar: “La verdad no me acordaba, de repente lo vi, y dije ¡¿Cómo?! O sea, qué coincidencia”.

“Es el multiverso de ‘Fátima Bosch’. Yo era modelo, y me gustaba el personaje de Camil, y fue chistoso, fue divertido”.

En sus redes sociales, Tanya Vázquez publicó:

“Me quedo con la magia de esas conexiones inesperadas que la vida te manda como recordatorio de que todo está unido… aunque sea por un apellido , nombre o personaje de telenovela”.