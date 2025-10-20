Suscríbete
Telenovelas

Eduardo Santamarina: Así fue su polémica primera telenovela con Erika Buenfil

¿Hubo romance entre los protagonistas de aquel melodrama?

October 20, 2025 • 
Alejandro Flores
eduardosantamiran erika buenfil.jpg

“Marisol” fue producida por Juan Osorio

Tlnovela

Se llamó “Marisol” y fue el regreso de Erika Buenfil a las telenovelas luego de cinco años de ausencia.

Era un melodrama clásico con una protagonista de alma buena pero condenada por un pasado del que parece que no puede escapar.
“Marisol” fue producida por Juan Osorio, quien le dio a Eduardo Santamarina su primera oportunidad como actor protagónico. Su personaje era el ed un joven artista, bohemio y soñador al que le apasiona el dibujo y la pintura.
Un día conoce a Marisol y queda enamorado pero con una duda: ¿Por qué ella no permite que le quite el mechón de cabello con el que siempre cubre el lado izquierdo de su cara.

El romance misterioso

Surgió entonces un amor que se ha convertido en un misterio del que no quieren revelar muchos detalles.

“Fue ahí pues... un amor de telenovela”, dice Buenfil cuando le piden recordar la historia de aquel romance.

eduardosantamarina.png

Eduardo, con estilo de Antonio Banderas

Televisa

En su tiempo, sin embargo, fue un noviazgo que provocó incluso rumores de que tenían planes de vida juntos.

“Éramos jóvenes, él muy hermoso, yo también”, dice la actriz para tratar de explicar por qué fue un romance tan sonado en su época.

“Marisol” fue un éxito de audiencia tan grande que fue una de esas telenovelas que tuvo una segunda parte hilada con la historia original.

Erika y Eduardo, sin embargo, no lograron que su amor superara la barrera que significa alejarse después del final de la telenovela.

Todo sobre "¿Quién es la Máscara?” en 2025

Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio

shiba-moon-mascara-.jpg
Famosos
'¿Quién es la máscara?': Primeras reacciones de la famosa detrás de Shiba Moon, la primera eliminada
La nueva temporada ya comenzó y las sorpresas no se dejaron esperar.
October 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
Karina Torres prefiere "¿Quién es la Mascara?"; le dijo no a “La Granja VIP”
October 12, 2025
Famosos
Desenmascaran a Shiba Moon en el estreno de "¿Quién es la Máscara?”
October 12, 2025
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Revelan a la actriz detrás de Bebeeee y se salva la amiga de Wendy Guevara
October 19, 2025


Santamarina, aunque también ha confesado que se enamoró de Buenfil durante las grabaciones, también ha aclarado que en realidad la parte mayor de su relación fue de aprendizaje.

“Érika ya era una gran actriz, reconocida. Entonces ella me ayudaba, me cobijaba, no sabes cómo me ayudó”.

Al final, Erika cuenta que no fue un romance que marcara su vida sino que, por el contrario, lo tiene solamente como un recuerdo hermoso.

Eduardo Santamarina Erika Buenfil telenovelas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
lupitaferrer yadhira carrillo.jpg
Telenovelas
De Lupita Ferrer a Helena Rojo: así lucían las versiones anteriores de Yadhira Carrillo en Hilos del pasado
October 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
jose ron ariadne.jpg
Telenovelas
Ariadne Díaz y José Ron recuerdan el beso de telenovela con el que se contagiaron de Covid
October 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
anelicarivera angelica aragon.jpg
Telenovelas
¿Angélica Rivera repetirá la historia de Angélica Aragón? Este fue el final de Mirada de Mujer
October 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
pablo-alboran-papas-.jpg
Telenovelas
‘Papás por siempre': Elenco se reunió para ver el estreno entre risas, pastel... ¡Y Pablo Alborán!
October 14, 2025
 · 
MrPepe Rivero
yolanda andrade televisa.jpg
Famosos
Yolanda Andrade vuelve a Televisa y ya hay fecha para verla en pantalla : “Está casi como nueva”
La conductora estuvo 8 meses en un retiro para enfocarse en recuperar su salud luego de que se le diagnóstico esclerosis múltiple
October 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
belinda kenia os.jpg
Famosos
Belinda se burla de Kenia Os por no conocer “La Naranja Mecánica": “Ni sabes de lo que hablo”
Las cantantes, junto con Danna Paola, presentaron su colaboración en un podcast donde hablaron hasta de Las chicas superpoderosas
October 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
veronica-castro-tvynovelas-.jpg
Famosos
Verónica Castro protagonizó la primera portada TVyNovelas: Ella cumple 73 años y nosotros celebramos 43
¡Estamos de festejo!
October 19, 2025
 · 
TVyNovelas
sergio mayer mori lolita cortés.jpg
Famosos
Mayer Mori cautiva a Lola Cortés: el músico hasta se quitó la chamarra al oír la crítica de la juez de hierro
Los granjeros organizaron una especie de show al estilo de La Academia la noche del sábado en La Granja VIP
October 19, 2025
 · 
Alejandro Flores