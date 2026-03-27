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Eduardo Santamarina ante el debut de Eduardo Zucchi en telenovela: “Me veo reflejado en mi hijo”

Mientras continúa activo en televisión, el actor celebra el inicio profesional de sus retoños, especialmente el debut de Eduardo en las telenovelas

Marzo 27, 2026 • 
Nayib Canaán
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Eduardo Santamarina y Eduardo Zucchi

Edson Vázquez, Octavio Lazcano

Para Eduardo Santamarina, hay un momento en su vida que hoy tiene más peso que cualquier proyecto: ver a sus hijos comenzar su carrera en la actuación.

Lejos de comparaciones, lo que más valora es que cada uno construya su propia historia dentro del medio. comenta en entrevista con TVyNovelas desde una locación al norte de la Ciudad de México mientras graba Sabor a ti, la nueva apuesta de Lucero Suárez.

El actor reconoce que el cambio generacional es evidente incluso dentro de su propio entorno laboral. De hecho, en esta telenovela, cuando estábamos en lectura le dije a Érika: ‘No conozco a la mitad del elenco’, ahí te das cuenta que ya viene la ola de la nueva generación, y en ese rubro están mis hijos: Eduardo, Sebastián y Romina”.

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Alejandro Flores

UN DEBUT QUE MARCA UNA ETAPA

El inicio profesional de su hijo, Eduardo Zucchi, representa un momento significativo para toda la familia. El joven actor participa en su primer proyecto en televisión de la mano del productor Roy Rojas. “Es el primer proyecto que hace con Televisa, yo le doy las gracias a Roy Rojas por esa oportunidad. Muy feliz de que nuestros hijos siguen los mismos pasos y como padres, Mayrín y yo andamos como pavo real, porque, además, comparte proyecto con su hermano Sebastián”.

Más que una continuación directa, el actor lo ve como un proceso natural. Sus hijos crecieron dentro del medio, entendiendo desde pequeños cómo funciona la industria. “Nacieron en los camerinos, recuerdo que cuando su mamá (Itatí Cantoral) estaba en Aventurera los llevaba al camerino con la nana, entonces ya se la saben”.

Actualmente, tres de sus cinco hijos han decidido seguir una carrera artística. “Es maravilloso ver que de los cinco hijos que tenemos, tres ya se dedican al medio”. Mientras vive este momento familiar, el actor continúa activo en las telenovelas, interpretando a Max en la historia que llegaría a los hogares mexicanos en septiembre.

“Es un capítulo más, un proyecto más en mi carrera, entonces le agradezco mucho a la productora Lucero Suárez porque al final los productores son quienes confían en nosotros”.

Sobre su personaje, destaca que representa un reto distinto en su trayectoria. “Me encanta este personaje de Max porque nunca había hecho algo así, es un señor que ya está arriba de los 50 años, pero tiene la madurez emocional de un chavo de 18. Es el clásico caso del hombre que su padre le dio todo”.

Uno de los aspectos que más disfruta de este proyecto es volver a trabajar con Érika Buenfil, con quien compartió su primer protagónico. “Con ella hago pareja después de “Marisol”, imagínate que hayan pasado tantos años y hasta ahora coincidimos. Ella fue la actriz con la que yo hice mi primer protagónico, y hasta la fecha me sigue enseñando... es una actriz muy generosa”.

Eduardo Santamarina también destaca que su carrera se ha caracterizado por relaciones laborales estables. “Yo nunca he tenido problemas con mis compañeros actores, con los productores y directores. No me gusta el conflicto, creo que hay que hablar cuando sea necesario. Con la edad uno va escogiendo las batallas”.

¿Cómo va Eduardo Santamarina en su matrimonio con Mayrín Villanueva?

En el plano personal, mantiene una relación sólida con su esposa, Mayrín Villanueva, basada en la confianza. “No nos celamos por las escenas, yo sé muy bien cómo es nuestro trabajo... Ella está conmigo porque quiere”. El actor reconoce que con el tiempo ha aprendido a manejar mejor las relaciones. “Ya la etapa de los celos fue superada. Claro que la viví... no entienden la profesión, los horarios. Son muchos reclamos y lo mejor es cortar”. Incluso en su trabajo, mantiene ciertos límites claros.

“En los besos de telenovela no hay que meter lengua, es una falta de respeto”.

Hoy, su enfoque ha cambiado. Sin dejar de lado su carrera, el actor encuentra una satisfacción especial en ver a sus hijos avanzar. Ya no se trata sólo de protagonizar historias, sino de acompañar nuevas trayectorias desde otro lugar: el de padre.

Eduardo Santamarina Eduardo Zucchi
Nayib Canaán
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