De Lupita Ferrer a Helena Rojo: así lucían las versiones anteriores de Yadhira Carrillo en Hilos del pasado

Los Hilos del Pasado está a punto de estrenarse en Las estrellas.

Aunque ya se puede ver en la plataforma de ViX, será hasta el 27 de octubre que el público de televisión abierta pueda ver el regreso de Yadhira Carrillo después de casi 2 décadas de retiro.

Para volver a la televisión, Yadhira eligió esta historia que es un original de la cubana Delia Fiallo y que fue producida originalmente en Venezuela.

En México, ha tenido dos adaptaciones anteriores a Los Hilos del Pasado, siempre con un éxito de audiencia y de crítica.

Aquí te recordamos a las actrices y las telenovelas que han interpretado el mismo personaje que ahora hace Yadhira Carrillo y te darás cuenta de cómo ha evolucionado.

La consagración de Lupita Ferrer

Cuando le llegó la historia de “Cristal” a sus manos, Lupita Ferrer ya llevaba 20 años de trayectoria en las telenovelas, casi siempre en personajes de villana.

Lo que llamó la atención de esta telenovela, por cierto, es que su personaje era bueno y gentil en los primeros episodios, luego se transformaba en cruel y despiadado hacia la mitad de la historia y terminaba con una reivindicación emotiva.

“Cristal” ubica a este personaje llamado Victoria como una campesina que trabaja como sirvienta en la casa de una malvada mujer obsesionada con la religión. Victoria se enamora del hijo y le ofrece su virginidad como señal de su amor.

Tienen una hija pero él es incapaz de zafarse del control de su madre por lo que Victoria termina por abandonar a la bebé frente a una casa enorme y lujosa.

Para Ferrer, este personaje fue su consagración porque interpretó a Victoria en sus dos etapas: joven y madura.

La primera versión mexicana

El privilegio de amar arrasó con los premios TVyNovelas de 1999. Su éxito fue avasallador en crítica y niveles de audiencia en México, además de que significó el regreso de Adela Noriega a la televisión, pues se había mantenido en semi retiro desde dos años antes.

Noriega hace el papel de la hija (que en la versión de Lupita Ferrer fue interpretado por Jeanette Rodríguez) mientras que es Helena Rojo quien se encarga de dar vida al personaje que de joven fue maltratada y violentada y obligada a abandonar a su hija pero luego se convierte en la villana de historia.

En su caso, no se llama Victoria sino Luciana, pero conserva la misma línea narrativa de pasar de ser una joven pobre a dueña de una casa de modas.

La segunda versión mexicana

10 años después de El privilegio de amar sucedió Triunfo del amor, en donde fue la Queen Victoria Ruffo la encargada de dar vida a ese personaje dual: mitad bueno, mitad villano.

En “Ttrunfo del amor” se conserva el nombre de “Victoria” pero se agrega cierta amargura a su personaje, derivado de que la historia se centra mucho más en el desarrollo del personaje de su hija, interpretada por Maite Perroni. Esta telenovela es también, por cierto, la consagración de William Levy como el galán de moda.

...25 años después: Los hilos del pasado

Ahora la historia de Delia Fallio es retomada con una adaptación en la que se agrega cierto elemento de sensualidad al personaje principal, que otra vez ha dejado de llamarse Victoria y ahora se llama Carolina.

Yadhira Carrillo interpreta a una reconocida diseñadora de modas. En la cima de su carrera, la vida de Carolina da un giro inesperado al conocer a Cristina (Bárbara López), una joven que despierta su rechazo al enamorarse de su hijastro, Carlos (Emmanuel Palomares).

Lo que Carolina ignora es que Cristina es, en realidad, la hija que se vio obligada a abandonar veinte años atrás. Con una vida marcada por secretos y heridas del pasado, Carolina luchará con todo su corazón por reparar los lazos rotos y entretejer nuevamente los hilos del amor que el destino le arrebató.

