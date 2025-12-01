Suscríbete
Yadhira Carrillo vuelve a portada de TVyNovelas y nos revela su secreto para llorar

La protagonista de ‘Los hilos del pasado’ habló abiertamente.

Diciembre 01, 2025 • 
Nayib Canaán
yadhira-carrillo-portada.jpg

Yadhira Carrillo

José Luis Ramos

Después de 17 años, la actriz retomó su carrera en los melodramas con Los hilos del pasado y nos cuenta su secreto para sacar las lágrimas

Vestida de negro, con el cabello arreglado al estilo de las telenovelas de los 2000, esa melena perfectamente peinada que tantas noches nos hizo suspirar, Yadhira Carrillo nos recibió en el foro 15 de Televisa San Ángel. Allí, donde se construyó la imponente mansión que fungió como la casa-set principal de Los hilos del pasado, la producción que marca su regreso triunfal a la telenovela mexicana. Su presencia irradiaba familiaridad y al mismo tiempo novedad: dulce, educada, muy receptiva… y sí, su perfume olía muy rico.

Después de 17 años lejos de la televisión, Yadhira volvió a los reflectores no como una simple aparición, sino como protagonista. En Los hilos del pasado interpreta a Carolina Guillén, una exitosa diseñadora de modas con una personalidad fuerte y dominante, una mujer que parece tenerlo todo hasta que su pasado vuelve para cambiarlo todo.

La telenovela, producida por José Alberto “El Güero” Castro, es un remake de El privilegio de amar y llegó con gran expectativa tanto para quienes siguen a Yadhira desde su época de oro como para una generación nueva que descubre su trabajo.

yadhira-hilos-.jpg

Yadhira Carrillo

José Luis Ramos

La escena que abrió este capítulo de su vida profesional ocurrió en el propio foro 15 de San Ángel, donde la mansión se levantó: amplios ventanales, escaleras de mármol, salones que olían a moda, a drama y a deseo reprimido. Fue ahí donde nos recibió con una sonrisa que no necesitaba palabras.

La estrella de melodramas como Amarte es mi pecado nos habló sobre el desafío de encarnar un personaje que año atrás hicieran Lupita Ferrer y Helena Rojo: “Me parece que es interesante porque cada persona, cada actriz, tiene su propia forma de dar vida a cada personaje. Además, esto no se trata de comparaciones, no debemos comparar porque nadie es igual a nadie, y menos actuando, es que cada quien le aporta sus matices, su color de voz, todas somos distintas, cada producción es diferente, cada director”.

Así, enfatizó que su retorno no es una réplica de algo ya visto, sino una aportación personal. Y añadió: “Cada una tenemos nuestro propio sello, entonces eso es lo interesante porque aunque ves que se repiten las telenovelas, con distintos nombres, es muy padre que suceda con distintos actores”.

“SOY EXTREMADAMENTE SENSIBLE”

La adaptación la confrontó con varios cambios: nuevas cámaras, tecnología distinta, formatos refrescados. “Estrenamos cámaras en la telenovela, entonces me siento privilegiada porque es como una nueva era, es que todos los días suceden cosas por primera vez, en todos los ámbitos”.

Sobre la manera de llorar que la gente aplaude reveló su gran secreto:

“Cada persona tiene un don, Dios nos ha dado un don para algo, entonces siento que Dios me dio eso, me permite ser extremadamente sensible, soy muy sensible, de manera que si veo sufriendo a un viejito, a un niño en la calle, una persona, aunque no la conozca, me deprimo muy fuerte. No puedo con eso, entonces lloro en mi casa”.

@tvynovelas

Platicamos con Yadhira Carrillo #enexclusiva y nos confesó cuál cree que es el don que Dios le dio… #yadhiracarrilo #loshilosdelpasado

♬ sonido original - TVyNovelas

En sus palabras se siente el peso de la madurez: a sus 52 años, Yadhira demuestra que su retorno no es búsqueda de fama, sino un reencuentro consigo misma y con el arte que ama.

“Mi familia está feliz, todos están encantados de verme actuar otra vez porque a ellos les encanta que yo sea feliz. Y en la vida hay que ir mutando, creciendo, hay que tocar distintos ámbitos, no debes quedarte en tu zona de confort, tienes que buscar y hacer cosas nuevas, diferentes, para que tú te sientas nuevo, es la forma de sentirse libre”.

Dentro de su reflexión, la nacida en Aguascalientes explicó que no tiene claro si se ausentará otra vez de la pantalla o si se liga a otro proyecto: “Fíjate que ni yo misma lo sé, porque no sé cómo voy a estar de aquí a seis meses”. Pero dejó claro su postura: “Para mí ha sido muy difícil encontrar los guiones que deseo porque no me gusta tocar varios temas, no me gusta hacer cosas como una mujer que asesina, no me gusta hacer una mujer que se desnuda, no me gustan las escenas de besos apasionados, me gustan las cosas familiares, pero ahorita, afuera lo que más se ve es eso, y es lo que no me gusta”.

Nayib Canaán
