Telenovelas

Así lucia Yadhira Carrillo la última vez que la vimos en una telenovela antes de “Los hilos del pasado”

La actriz regresa este lunes 27 de octubre a la pantalla de Las estrellas luego de 17 años de ausencia

October 26, 2025 • 
Alejandro Flores
yadhira carrillo palabra demujer.jpg

Yadhira Carrillo en su personaje de “Los Hilos del pasado” y (círculo) en una escena de “Palabra de mujer”

Televisa

Este lunes 27 de octubre sucederá el regreso de Yadhira Carrillo a las telenovelas por Las estrellas con el melodrama “Los hilos del pasado”.

Es una producción de José Alberto Castro, lo cual no es una casualidad sino el cierre de un ciclo y el comienzo de uno nuevo. El mismo Castro fue el productor de la telenovela “Palabra de mujer”, que fue la última que hizo Yadhira Carrillo antes de su retiro en 2008.
Palabra de mujer fue una producción cuyo libreto estaba ligeramente basado en “El amor tiene cara de mujer”. una telenovela argentina de 1964.
Se tata de cuatro mujeres con historias de superación emocional y profesional que luchan juntas para sacar adelante su vida económica y romántica. A diferencia de la versión argentina del 64, “Palabra de mujer” no se ubicó en un salón de belleza sino en una compañía productora de televisión.
En esa compañía, las cuatro protagonistas trabajan juntas para producir un programa que da voz a las mujeres y sus vicisitudes.

¿Qué personaje hacía Yadhira Carrillo en “Palabra de mujer”

Yadhira Carrillo interpretaba a una madre soltera llamada Fernanda. La complejidad de su actuación consistía en que sus secuencias incluían varias regresiones para ver a Fernanda de joven, cuando fue engañada por un novio que la dejó embarazada.

El personaje de Fernanda tenía ideales de empoderamiento femenino, concentrada en que su hija tuviera una educación universitaria mientras ella se debate entre enamorarse o no de un hombre que parece maravilloso.

Yadhiracarrillo.png

Fernanda (Carrillo) no sabe si darle una oportunidad al amor

Televisa

Ese pretendiente es interpretado por Lisardo, cuyo personaje es el de un hombre honesto pero demasiado caótico en su vida romántica. Ama a Fernanda pero no tiene la solidez para ofrecer el futuro que ella quiere... a menos que cambie.

palabra de mujer 3.jpg

Yadhira y Lisardo son pareja en la telenovela

Televisa

¿Qué actrices acompañaban a Yadhira Carrillo en “Palabra de mujer”?

Los otros personajes protagonistas de la telenovela eran interpretados por Edith González, Maite Perroni y Ludwika Paleta.

palabra de mujer dos.jpg

Maite Perroni y Ludwika Paleta

Televisa

  1. El personaje de Edith era Vanesa, una mujer que creía que tenía la familia perfecta hasta que descubre que su marido ya no la quiere y le pide el divorcio.
  2. Maite Perroni es Matilde, una joven emprendedora y creativa que viene de una familia humilde.
  3. El cuarteto lo completa Ludwika Paleta con su personaje de Paulina, quien tiene la vida resuelta gracias a que su tía es rica pero que tiene una vida monótona e insatisfactoria. Por eso decide independizarse y se une a Vanesa, Fernanda y Matilde en la creación del programa de teleivsión.
Yadhira Carrillo telenovelas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
