Nicola Porcella devastado por muerte de su primo reflexiona: “Mi misión de vida todavía tiene que continuar”

El carisma y la energía de Nicola Porcella siempre han iluminado la pantalla, pero detrás de esa sonrisa, el conductor y actor peruano atraviesa uno de los momentos más oscuros de su vida. Hace apenas unas semanas, su corazón se partió con la inesperada partida de su primo Gonzalo Antonio Burga, a quien consideraba su hermano de vida. En exclusiva, Nicola abrió su corazón y nos compartió el difícil proceso de duelo que enfrenta.

“Espero en Dios algún día entender ¿cuál es el mensaje?, ¿cuál es el aprendizaje de vida...? porque aún no lo entiendo”, nos confió con sinceridad y tristeza.

Y es que Gonzalo fue su cómplice de toda la vida. “Tener una pérdida así es muy duro porque siempre lo he dicho: ‘él era mi hermano, él fue la persona con la que me crié, con la que estuve siempre, que me enseñó todo. Todos los recuerdos que tengo son con él’”.

El recuerdo de su infancia y los momentos difíciles que compartieron es lo que más lo atormenta y, a la vez, lo reconforta. “Últimamente, llevo como tres noches seguidas soñando con la casa en la que, cuando mi mamá no estuvo bien económicamente, ahí estuvimos; todos en la familia nos acordamos que caímos en esa casa: mi mamá, mi abuela, mis tíos... Siempre caímos en la casa de mis tíos porque siempre nos abrieron las puertas de su hogar y él (su primo) siempre estuvo conmigo”, recordó.

La distancia y el trabajo le impidieron estar en el entierro, pero Nicola viajó de emergencia a Perú para despedirse en privado. Entre las anécdotas que lo hacen sonreír, recuerda las pequeñas grandes cosas que los unían: “No pude estar en el entierro, fui después a despedirme y un amigo me dijo: ‘nunca voy a olvidar que siempre que había fiestas, tú preferías estar con tu familia’. Y así era, me acuerdo que él, cuando me llevaba a comer una hamburguesa y regresábamos caminando me decía: ‘Nicola, vamos a jugar videojuegos’. Es difícil no tener a una persona que era tan importante en mi vida”.

Aferrado a su fe para encontrar consuelo, Nicola Porcella no deja de hacerse preguntas que solo el tiempo podrá responder.

“Yo soy muy creyente de Dios, de la Virgen y espero en algún momento entender su mensaje porque siento que algún mensaje tiene que haber, siempre me pregunto: ¿por qué él y no yo? ¿Por qué las cosas pasan así?”, reflexionó.

Sin embargo, ha encontrado una respuesta en medio del dolor: “Creo que tal vez porque mi misión de vida todavía tiene que continuar, pero quiero entender cuál era su misión de vida y seguir honrándolo”.

Y es que el legado de Gonzalo vive en el corazón de Nicola, quien ha prometido cuidar de lo que su primo más amaba: su familia. Con la entereza que lo caracteriza, aseguró: “Él sabe que mis sobrinos van a estar siempre cuidados por mí, mi tía y mi prima, de quienes él se hacía cargo”.

Afrontar la muerte de un ser tan cercano ha sido un golpe durísimo. “Es difícil porque nunca ningún familiar tan cercano había fallecido, no se me había muerto ni el perico en mi casa, pero estoy echándole ganas”, confesó Nicola, quien ya está de regreso en México cumpliendo con sus compromisos en el programa Hoy y como conductor de la nueva temporada de Guerreros.

El peruano tiene claro que su primo siempre fue su fan número uno y eso le da la fuerza para seguir adelante. “Él siempre estuvo orgulloso de lo que yo hacía y voy a seguir demostrando que puedo seguir adelante, que, a pesar de venir de otro lado y que me han dado por perdido muchas veces, sigo aquí, dando la cara, cometiendo errores porque soy un ser humano, pero demostrando que puedo lograr todo lo que él confió que yo iba a lograr”.

Para el peruano, el trabajo ha sido el refugio de su mente, aunque admite que los momentos de silencio son los más difíciles. “Gracias a Dios tengo la mente ocupada... los días libres es difícil”, concluyó.