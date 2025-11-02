“Agua y aceite": la telenovela que fue censurada y llevó a Christian Bach a irse de México

La telenovela “Agua y aceite” fue una tempestad entre TV Azteca y Christian Bach y Humberto Zurita.

Representó no sólo el final de la relación de los actores con la televisora, también la salida de Bach de México, quien se fue a Miami con su hijo mayor Sebastián.

Lo que sucedió en aquel 2002, año de producción y transmisión de “Agua y aceite” fue tan duro que actualmente, en la era del Youtube, esa telenovela se considero “lost media”, es decir que no es posible encontrar, al menos públicamente, fragmentos en video de sus escenas.

Lo poco que existe en Youtube es la entrada musical de la telenovela y alguna escena de amor entre los protagonistas, Bach y Zurita, pero no existe rastro de las secuencias más importantes.

La propia Christian Bach reveló la razón durante la entrevista con el programa “Historias engarzadas”, que irónicamente es una producción de TV Azteca.

“Agua y aceite” fue una novela especial. Hubieron algunas cosas de censura que se fueron manejando y Humberto y yo decidimos levantar la novela. Pero no fue una cosa de rating; mucha gente dijo que había sido por el rating pero no, porque nosotros teníamos un promedio de 12 puntos”.

¿Por qué canceló Azteca la telenovela Agua y Aceite?

Si no fue por rating, entonces ¿por qué se canceló antes de tiempo “Agua y acetite”?

La telenovela abordaba temas poco frecuentes en la televisión mexicana. Trataba sobre dos periodistas que tenían una química especial: peleaban todo el tiempo pero en el fondo estaban enamorados; estaban juntos porque se complementaban en el trabajo pero no se soportaban fuera de pantalla.. a pesar de que se sentían atraídos.

Un beso selló el final de la telenovela Youtube

Como periodistas, esos personajes investigaban temas sobre violencia machista, corrupción policíaca, engaños del gobierno y, sobre todo, manipulación de los medios de comunicación. Fue ahí donde los productores y la televisora chocaron.

“Es una novela polémica por muchos aspectos. Frente a (la exigencia de) cortar ciertos personajes que significaban algo delicado para Humberto y para mí, nosotros decidimos levantar la novela en vez de cortar ciertos personajes”.

¿Por qué se fue Christian Bach a vivir a Estados Unidos?

El final abrupto de la telenovela coincidió además con el final del contrato de Zuba producciones (la empresa de Humberto y Christian) con TV Azteca.

En ese momento, Bach decidió irse a vivir a Miami junto con su hijo Sebastian, quien le pidió mudarse para perfeccionar su inglés. Fue también entonces el comienzo de la separación de Zurita, con quien había formado una de las parejas más emblemáticas de la televisión mexicana.

Christian Bach murió en 2019. “Agua y aceite” no se ha retransmitido.