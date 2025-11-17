Otto Padrón habría tenido actitudes deshonestas con Angélica Vale en la intimidad de su hogar

A tan solo una semana de cumplir 50 años, Angélica Vale enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida personal, su aún esposo y padre de sus dos hijos, Otto Padrón, presentó una demanda de divorcio en la Corte Suprema de Los Ángeles, la cual se notificó el lunes 11 de noviembre por un representante oficial.

La pareja, que siempre fue considerada una de las más sólidas y queridas del medio del espectáculo, habría estado comiendo en un lujoso restaurante cuando la noticia del divorcio fue filtrada por medios de comunicación americanos, haciendo que la noticia corriera como pólvora.

Era una decisión en conjunto, que cambió Otto Padrón

Fue el pasado martes 4 de noviembre, a través de su abogado, que Padrón formalizó su petición de divorcio alegando diferencias irreconciliables, versión que reforzaría el documento firmado desde el 25 de septiembre y cuya notificación a Angélica se realizó el 11 de noviembre luego de mediodía, día del cumpleaños de la actriz.

Según información a la que accedió TVyNovelas, ambos decidieron, de común acuerdo, tomarse un tiempo por problemas que tuvieron a principios de marzo y, en caso de que concluyeran que lo mejor era dejarse, lo aterrizarían primero con los niños.

Otto, aparentemente, también habría tenido actitudes deshonestas con Angélica Vale en la intimidad de su hogar, desde deslindarse de responsabilidades familiares hasta gastos de cuentas corrientes como la hipoteca de la casa.

Hasta el cierre de esta edición, Angélica Vale aún no habría respondido a la demanda y reveló públicamente en su programa que ella se enteró de la petición de divorcio de Otto como todos, por consecuencia de los medios de comunicación.

Las peticiones de la demanda de divorcio

El expediente, al que accedió TVyNovelas, revela que la pareja contrajo matrimonio el 12 de febrero de 2011 y se separó el 1 de abril de 2025, y detalla que existía un acuerdo prenupcial firmado dos días antes de su boda, por lo que todos sus bienes tendrían un orden de repartición.

Otto solicita la custodia legal compartida de sus hijos, Angeliquita y Daniel, con un esquema equitativo de convivencia, dividiendo literalmente todos los días de la semana entre ambos y alternar los fines de semana. También se especifica que ambos deberán coordinar de manera respetuosa los periodos vacacionales, los días festivos y cualquier cambio de residencia, garantizando siempre la estabilidad de los niños.

Asimismo, la demanda de divorcio establece que ninguno de los padres podrá hablar negativamente del otro frente a los menores ni involucrarlos en temas legales ni públicos, mucho menos a la prensa.

¿Cómo era la vida de Angélica Vale y Otto Padrón?

Durante los 14 años que estuvieron juntos, se comenta, aunque no es una versión confirmada, que ella pagó sus propios caprichos, su ropa, sus cosas, sus viajes y las comidas de ella, su mamá y sus hijos; además de los distintos gastos mayores como la hipoteca de la propiedad a 30 años de poco más de 3 millones de dólares y que está a nombre de él, además de que se hacía cargo de la escuela de los niños.

Desde que se casaron no mezclaron el dinero, pero sí su cultura, Angélica se hizo experta en cocinar comida cubana, lo que apaciguaba la apatía de Otto, quien no tenía gusto por nada, ni por los perros de la casa. Según detalles revelados a TVyNovelas, Otto parecía estar trabajando siempre; sin embargo, no generaba dinero suficiente para la casa, tampoco daba mucha disciplina a los niños y comenzó a salir de casa por largos períodos de tiempo, incluso días. Angélica María era un poco salvavidas de la relación, ya que al estar ella, en los malos días mediaba todo; sin embargo, la decisión de Otto por no avisarle del divorcio la tiene totalmente devastada.

En TVyNovelas buscamos a ambos para que nos dieran su versión de los hechos, pero tanto Angélica como Otto prefirieron reservarse.