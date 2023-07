Sofía Rivera Torres le manda mensaje a Niurka: “Es un honor que me mientes la madre”

Sofía Rivera Torres ha decidido seguir jugando rudo incluso ya fuera de La casa de los famosos. La conductora fue la segunda eliminada tras haber tenido un encontronazo con Sergio Mayer, a quien no ha dejado de lanzarle acusaciones.

En las galas de esta semana, Sofía ha participado con una crítica en particular: “Mayer hace trampa porque tiene granja de bots que votan por él cuando sale nominado”.

Aunque no ha presentado pruebas, eso ha provocado la animadversión de varias personalidades, entre ella Niurka, quien la acusa de que se ha victimizado.

Niurka opina de Sofía manipula a través de la versión de que es feminista y por eso la atacan.

De hecho, en una de las galas, Sofía quiso saludar a Niurka pero ella se negó.

La propia vedette, mamá de Emilio Osorio, contó que al ver venir a Rivera Torres con los brazos abiertos y gritando “mamaniu” (sobrenombre de Niurka), ella le dijo: “Stop, no hagas eso, regrésate a tu sitio”.

“La señor a mí me molestó que tratara de chantajear, manosear un tema tan delicado como el feminismo. ¡No! Conmigo no te paras el cuelo y no existe la hipocresía”, dijo Niurka en el programa de radio de Maxine Woodisde.

Sofía Rivera Torres contestó a través de su cuenta de Twitter con un mensaje conciliador.

“Llevo años dando noticias de que Niurka le mienta la madre a distintas personas. Para mi es un honor formar una parte de esta (no tan selecta) lista. Mamá Niu, yo te respeto y quiero a tu hijo. Siempre fue mi compita y nos llevamos súper bien”.

Además, aseguró que a pesar de lo que sucedió, la siguiente vez que se encuentre con Niurka hará lo mismo.

