Bárbara Torres, arrepentida tras LCDLFM: ‘Le pido perdón a la gente’

Pese a que ella decía que quería seguir en La casa de los famosos, parece que lo mejor para Bárbara Torres fue salir del reality show como la sexta eliminada.

La actriz se ha mostrado arrepentida por todo lo que hizo durante el aislamiento, pues ni ella misma se reconoce. “Yo pido una disculpa a todo el mundo, sin realmente ofendí a más gente y pido compasión para los que están ahí adentro, y tal vez se arrepientan cuando salgan”, dijo esta mañana en el programa ‘Hoy’.

Tras reconocer sus errores al pelearse con Raquel Bigorra, Ferka y Apio Quijano, Bárbara Torres admitió: “Salió una Bárbara que no sabía que existía, no está linda, no está bien. Yo me pido perdón a mí. Y le pido perdón a la gente”.

“Espero que la gente entienda, porque soy una persona que me gusta hacer reír a la gente, me gusta que la gente se divierta, que la vida es linda. Le pido perdón a mis hijos, perdón, si hubiera sabido que esto era así, ni siquiera entraba”, confesó Torres.

La eliminación de Bárbara Torres provocó abrir la conversación sobre las implicaciones que tiene la presencia de los famosos en el reality, pues irremediablemente resultan afectadas terceras personas.

Basta mencionar al hijo de Bárbara Torres, quien en plena gala pidió respeto para su madre, pues vio todo lo que se decía de ella en redes sociales.