“Yo cobro un sueldazo en LCDFM": Sofía Rivera Torres se pelea en redes sociales

De acuerdo con Maxine Woodisde, los contratos de los integrantes en La casa de los famosos México van de los 100 a los 500 mil pesos, dependiendo del nivel de popularidad que tienen y de cómo hayan negociado su contrato.

Sofía Rivera Torres estaría en el promedio de ese rango y el contrato, como con todos los integrantes, implica que dentro o fuera de la casa, tiene que participar en las actividades y programas del reality, incluyendo las galas.

En redes sociales, sin emabrgo, Sofía ha recibido muchas críticas por su presencia en esos programas a los que ha asistido después de haber sido eliminada.

La conductora y esposa de Eduardo Videgaray ha recibido comentarios negativos en el sentido de que sus participaciones son fallidas.

Rivera Torres decidió contestar en Twitter a esas críticas y luego se envolvió en un hilo de discusiones con algunos tuiteros.

“Leo mucho desesperado y confundida. Dentro o fuera de la casa cobramos. TODES tenemos q estar en las galas y siguiendo el juego. Imagínense tds opinando gratis y a nosotrxs nos pagan por dar nuestra opinión, así que acostúmbrense. Como diría la patrona SOPORTEN PANZONAS”.

El mensaje provocó respuestas de apoyo pero también algunas críticas duras.

“Les pagan en programitas chafas por que en ningún otro las quieren jajajaja”. escribió una de sus detractoras, a las que parece que Sofía identifica a pesar de que su perfil no tiene foto.

La conductora contestó:

“Es el programa chafa que me contrató y que es el número 1 del país es el que te tiene atacada. Sin títeres como tú que se involucran GRATIS no funcionaría. Me permites cobrar un sueldazo y encima tener el gusto de darte un periodicazo en el hocico mientras viajo Gracias y besitos”.