LCDLFM y La Jefa quedan en ridículo en redes por inútil beneficio para Jorge Losa

En medio de incansables rumores de presunta protección para Jorge Losa en La casa de los famosos México, el español tenía un beneficio que finalmente fue revelado... Aunque no sirvió para nada.

En plena noche de nominaciones, Jorge finalmente abrió un sobre, que decía: “Felicitaciones, obtuviste el sobre de la suerte y ha llegado el momento de disfrutar de su beneficio. Pasa al confesionario y sigue las indicaciones de la jefa”.

En el confesionario, le avisaron: “Podrás espiar hasta dos nominaciones de tus compañeros. Simplemente te debes parar, y dirigirte al zoom. Una vez que el compañero nomine, debes regresar a la sala, sin comentarlo con nadie durante ni después del proceso de nominación”.

Sin embargo, Jorge Losa fue el primero en nominar.

El beneficio no le ayudó en nada. https://t.co/MFYpvz8hR8 — Mane Guillory (@aliasmanevol) July 20, 2023

Para empezar, el Team Infierno descubrió rápidamente cuál era el beneficio, pues Jorge espió la nominación de Sergio Mayer.

El infierno descifró de inmediato el beneficio de Jorge jajajaja#LaCasaDeLosFamososMx — Chismosote (@ChismosoteTV) July 20, 2023

El problema radica en que el supuesto beneficio no sirvió de nada, ya que Jorge no pudo modificar sus nominaciones conforme a lo que hubiera espiado.

En redes sociales explotó la conversación, y en el programa, René Franco intentó explicar que servía para que Jorge supiera a quién “llevarse al Cielo”, como Apio y Nicola, quienes fueron nominados por Sergio Mayer.

La jefa y la producción de LCDLFM recibieron críticas por su beneficio tan mal estructurado, pues incluso si se pensara que espiar las nominaciones serviría para generar intriga, resulta casi imposible porque Jorge Losa simplemente no es ese tipo de persona.

Así es, tal vez para hacer intriga, pero el no es así. Además no puede decir nada, entonces para que — Abraham Mora Garcia (@AbrahamMoraGar3) July 20, 2023

“Hasta para eso es fatal esta producción #LaCasaDeLosFamososMx en Telemundo el que tiene el beneficio es último en hacer la nominació", escribió alguien.

“Ni para dar beneficios sirven jajaja”, dijo alguien. “Estuvo bien tonto eso. va a espiar pero nomina primero que gracia”, “Pinché beneficio viejooo! Ni para intrigar va a servir Jorge… es tan blandengue que no se le va a prender el foco, gracias por no llevar a Ferka pero no entiendo de que se ríen del team si son los que les dan rating”, fue otro de los comentarios.

René tuvo un gran punto, el poder de Jorge de espiar de que sirve? Lo hubieran dejado nominar hasta el final #LaCasaDeLosFamososMx — NovelaLounge (@NovelaLounge) July 20, 2023

QUE PEDORRO SOBRE... @LaCasaFamososMx te doy dos sobres que pudieron haber sido solo uno SIN que lo guardara @jorgelosaactor una semana en salva sea la parte#LaCasaDeLosFamososMx — Hilda Isa Salas (@hildaisa) July 20, 2023

No manches Jefa.... ese no fue beneficio para #JorgeLosa de q le sirbe espiar?? Lo mando a nominar 1ro #LaCasaDeLosFamososMx — LaVozMexico (@lavozmexicofans) July 20, 2023

Seguro tenían varias opciones y usaron la más pndja… pero es válido la producción ahí sí que puede mover sus hilos como se le antoje… mas con pirañas como Mayer y Poncho — Fernando Parrat (@ferranpt) July 20, 2023

El presentador Héctor Navarro insiste en que le cambiaron el sobre a Jorge, pues en realidad sí se iba a La casa de los famosos en Chile, tal como se rumoró durante varios días en las redes sociales.