LCDLFM y la explosiva noche de nominación: Sobres, puntos y quién corre riesgo

Finalmente llegó la semana de La casa de los famosos en la que el Team Infierno tembló por la posibilidad de salir nominados, pero solo tres de ellos peligran.

La Barby Juárez resultó nominada, junto a Nicola Porcella, Sergio Mayer y Apio Quijano. Jorge Losa es el líder de la semana, por lo que se espera que salve a Barby, y asi, tres miembros del Team Infierno corren riesgo para salir.

¿Qué decía el sobre que ganó Jorge la semana anterior?

Durante la noche, Jorge Losa abrió el tan comentado sobre con un supuesto beneficio, que resultó inútil y hasta provocó críticas en redes sociales: “Podrás espiar hasta dos nominaciones de tus compañeros. Simplemente te debes parar, y dirigirte al zoom. Una vez que el compañero nomine, debes regresar a la sala, sin comentarlo con nadie durante ni después del proceso de nominación”, decía el sobre, aunque Jorge fue el primero en nominar y, por lo tanto, no hubo mayor consecuencia.

Esta noche, cada habitante pudo nominar a 3 compañeros. Galilea Montijo tenía un sobre en sus manos, con un comunicado de La Jefa, donde lo explicaban: “Hoy el proceso de nominación tendrá una modificación a la hora de emitir votos. Cada uno deberá nominar a tres personas. Le darán 3 puntos a la primera persona, 2 puntos a la segunda y 1 punto a la tercera. Piensen bien sus estrategias y argumentos”.

En el proceso de nominación... ¿quién nominó a quién?

Jorge:

3 puntos a Poncho: “es mera estrategia y esta semana se ha rifado el tío Sergio”.

2 puntos a Emilio: “por descarte, a Emilio, nunca le he dado puntos a él y a estas alturas es difícil cuidar a alguien”.

1 punto a Sergio: “quería cuidarlo pero con la nueva dinámica, él entra en mi juego”.

Poncho - 3 puntos

Emilio - 2 puntos

Sergio - 1 punto



Sergio:

3 puntos a Apio: “Por un tema de ‘lo correcto’, pues que la gente entienda que no es un tema de deslealtades”.

2 puntos a Nicola.

1 punto a Barby, “porque estoy seguro que la van a salvar, y lo correcto es que los que no han salido, porque no tengo duda que voy a salir, que existe la posibilidad de que la mayoría estemos y salgamos”.

Apio:

3 puntos a Nicola “me encantaría estar nominado con él”.

2 puntos a Sergio: “Ha sido mi compañero, y es alguien que necesitaría ver, en un momento tan difícil, sentir su apoyo ahí afuera”.

1 punto a Barby “es una mujer que está salvada y ese punto pierde validez”.

Nicola:

3 puntos a Apio: “Ya se veía venir esto”.

2 puntos a Barby: “Porque es del otro cuarto”.

1 punto a Sergio: “porque ya salió Wendy, Poncho, Emilio... y se lo voy a dar a Sergio porque tiene más cayo en nominaciones”.

Apio - 3 puntos

Barby - 2 puntos

Sergio - 1 punto



Poncho:

3 puntos a Apio: “Es el único que no ha salido nominado por hacer buena relación con todos”.

2 puntos a Barby: “Por estrategia y porque de todos modos la van a salvar”.

1 punto a Nicola: “Porque es el que menos veces ha salido nominado”.

Barby:

3 puntos a Sergio

2 puntos a Emilio “porque ambos son fuertes del Team Infierno”.

1 punto a Apio: “Nunca le he dado un punto”

Emilio:

3 puntos a Apio: “No ha salido nominado”

2 puntos a Nicola: “No tengo de otra”

1 punto a Barby: “Mi intuición me dice que todo el team le iba a dar al Cielo”.

Wendy:

3 puntos a Apio: “No ha sido nominado”

2 puntos a Barby: “Porque es del otro equipo”

1 punto a Nicola: “Todo fue de pronto”.