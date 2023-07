Niurka y Juan Osorio explotan contra Bárbara Torres: Nominar a Emilio le salió caro

Aunque Bárbara Torres recibía apoyo y respeto de Emilio Osorio en La casa de los famosos, ella decidió nominarlo con 2 puntos; más 1 que le dio La Barby Juárez, resultó en que el joven estuviera en riesgo de eliminación este domingo 9 de julio.

Y aunque luego mostró culpa y hasta le pidió al público que salvaran a Emilio, a Bárbara Torres le costaron caras sus acciones, sobre todo con los padres del joven actor.

Juan Osorio ya le cerró las puertas de sus producciones.

Al llevarle porra a Emilio afuera de La casa de los famosos, Juan Osorio habló con la prensa y fue contundente: “No me lo esperaba. De la Barby no me extraña, es una persona que no tiene consciencia de lo que es... Pero de Bárbara... Después de todo lo que Emilio ha hecho por ella, después de que conoce a su mamá, pero bueno, es el juego y que le vaya bien a ella. Pero sobre todo, y de lo que sí estoy seguro es que conmigo no va a trabajar nunca”.

“Es en serio, así como dije que la Wendy va a trabajar (conmigo), yo lo digo, me nace y nadie me va a obligar a cambiar de opinión”, dijo el productor.

Por su parte, Niurka Marcos llegó a la Ciudad de México para apoyar a Emilio durante la gala de este domingo 9 de julio.

Tras agradecer el apoyo del público para su hijo, la cubana mostró su enomjo: “Es demasiado evidente cuánta manipulación. Han visto que yo estoy super puesta, pendiente, del 24/7, de todo el movimiento. Y ayer me dolió tanto que Emilio no haya podido escuchar su porra, porque Juan, tú sabes con qué amor, sin contar la inversión, eso es lo de menos”.

En cuanto a Bárbara, Niurka dijo: “La estrategia de Bárbara es una traición, pero eso no es lo que me indigna. Ella no es bipolar ni estúpida, es una mujer inteligente. Simplemente fue de la noche al día, entró al confesionario, corte a... como Flash, la mujer invencible, todos me la pelan... De mi palabra y mi boca, claro que la metieron en el confesionario y le dijeron ‘a ver, mamacita, desapendéjate, si le tiras a Niurka a la yugular, vas a existir en la faz de la tierra”.