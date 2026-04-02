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Series y Cine

¿Qué pasó con Robert Powell, el actor que interpretó a Jesús de Nazaret en la miniserie?

Su rostro ha perdurado en la memoria como el retrato de Jesucristo.

Abril 02, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Robert Powell en Jesús de Nazaret

Getty Images

Una de las imágenes que quizá más perdura en épocas de Navidad y Semana Santa es la del actor Robert Powell en la miniserie sobre Jesús de Nazaret.

Sus ojos cristalinos azules, pelo largo y mirada compasiva lo convirtieron en uno de los actores que se inmortalizó por su interpretación de Jesucristo, en el proyecto televisivo que en México muchos conocimos porque era transmitido por Canal 5.

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Desde hace décadas, la miniserie dirigida por Franco Zeffirelli acompañó al público, con actuaciones de Laurance Olivier, Christopher Plummer, Michael York, Peter Ustinov y Ernest Borgnine.

“Como actor, filmar la serie fue una experiencia algo aburrida para la mayoría de los actores, esperando constantemente el cambio de clima adecuado para filmar la escena que queríamos... Durante la escena de la crucifixión hacía demasiado frío allá arriba. No me bajaron mientras preparaban las distintas tomas, así que me dieron una manta y un par de zapatillas”, recordó en una entrevista con la BBC.

Una producción de este calibre catapultó a la fama a Robert Powell. Sin embargo, más allá de su trabajo como actor, su rostro como Jesús sí se quedó en la memoria colectiva y al actor le tocó ser testigo que hasta en una iglesia de Venezuela estaba su rostro detrás del altar.

“No puedo dejar de sorprenderme de que me sigan parando en las calles de distintos lugares en el mundo, incluso con el pelo corto, gafas y sin barba”.

¿Qué fue de Robert Powell?

Originario de Manchester, Inglaterra, comenzó su carrera desde la década de los años 60. Originalmente hizo audición para el papel de Judas, pues el director Zeffirelli tenía en mente a Dustin Hoffman o Al Pacino para interpretar el papel de Jesús.

Sin embargo, le dieron el papel protagónico, y tuvo una repercusión inmediata a nivel personal. Robert Powell tuvo que casarse ante la presión mediática de ser el Jesús de Nazaret y vivir en concubinato.

Después del éxito, se cortó el pelo y la barba, y siguió protagonizando proyectos como la película de 1980, “Harlequin”. Incursionó en el teatro y prestó su voz en diversos documentales y series históricas, una de ellas sobre la Biblia.

Se retiró de la vida pública y aunque se le vio hace algunos años, no ha vuelto a actuar en algún proyecto. Actualmente tiene 81 años.

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Robert Powell

Getty Images

Robert Powell Jesús De Nazaret
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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