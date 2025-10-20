Carmen Campuzano pone en su lugar a Kenia Os: “No nada más es estar de moda al momento, mi chula”

“Hazme el favor de invitarme a un ‘Fashion Week’, es que no he ido a ninguno, mi amor. Hermosa”.

La famosa modelo Carmen Campuzano respondió tajante a las recientes declaraciones de Kenia Os, por defender a Peso Pluma, quien fue criticado tras ser invitado como embajador al ’New York Fashion Week’ y que se llevó varios comentarios de la audiencia.

Tras el paso del intérprete en el evento de moda internacional, Campuzano dijo que el cantante de corridos no representa al mundo de las tendencias y que no estaba de acuerdo en la invitación que le hicieron.

Campuzano puntualizó que comprende a los jóvenes porque a esa edad se quieren comer al mundo, pero también Indicó que deberían respetar su trayectoria en la moda internacional.

Carmen expresó que “no puedo creer que lo nombren embajador de moda allá en Nueva York a Peso Pluma porque no creo que sea un ícono de la moda… No creo que traiga un legado, una trayectoria padre para decir ‘él es el indicado’; entonces, no sé por qué lo habrán escogido”.

Tras sus declaraciones, Kenia Os, novia del cantante reaccionó, sin embargo, Carmen también tenía un mensaje para ella:

“Es chiquilla. A esa edad es cuando dices que te vas a comer al mundo. No nada más es estar de moda al momento, mi chula... Allí sí, hazme el favor de invitarme a un ‘Fashion Week’, es que no he ido a ninguno, mi amor. Hermosa”, expresó la también actriz.

Carmen agregó que no está en contra de Kenia Os ni de Peso Pluma, incluso dijo que no se opone a que nuevos artistas formen parte de los eventos tan importantes que se realizan en Estados Unidos u otros espacios, pero pidió que haya respeto a su trabajo y experiencia.

“Yo soy fan de Karol G. Son generaciones nuevas y ambas merecen respeto porque son conceptos diferentes, pero hay una cosa que se llama trayectoria, y eso se respeta. Ahora todo es más por conveniencia, por intereses de mercadotecnia”, señaló la modelo.

¿Qué le respondió Kenia Os a Carmen?

La influencer estaba junto a Peso Pluma cuando fue nombrado embajador y tras conocer las palabras de la modelo exclamó:

“Ay, pues pobre, a la otra la invitamos. Le enviamos la invitación”, dijo irónicamente.

El cantante ha tenido un crecimiento considerable en el mundo de la moda pues su estética se inclina por el famoso “old money” y esto gustó al Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA), por lo que optaron por proyectarlo como el representante de México, de la edición 2025.

Cabe recordar que Carmen Campuzano fue en los años 90 una reconocida modelo que triunfó en pasarelas nacionales e internacionales, por lo que los medios de comunicación la cuestionan constantemente respecto a todos los temas que tienen como referencia el mundo de la moda y la belleza, pero también ha estado envuelta en varias polémicas dentro del mundo del espectáculo.

