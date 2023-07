¿Por qué Ferka no se ha arreglado los labios?

¿Qué le pasó a Ferka en el labio inferior?; ella lo aclara y explica la poderosa razón por la que no se ha arreglado los labios.

Luego de su polémica salida de La Casa de los Famosos, Ferka vio los memes que le hicieron, sobre todo burlándose de sus labios.

Y es que desde que entró a LCDLFM, los internautas no sólo criticaron la manera de ser de la actriz conforme pasaron los días, sino también toda la atención se la llevaron sus labios.

María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, mencionó ante las cámaras que es una víctima más de los biopolímeros que son macromoléculas sintéticas que en ocasiones se utilizan de forma ilegal en el campo de la medicina estética; los síntomas más comunes son: inflamación e irregularidades en la piel.

“Soy víctima de los biopolímeros y así sucedió y ya. Ahora, si ellos se sienten bien, criticándome, adelante, siempre lo he dicho, la atención la tengo yo, eso es energía, me hacen mis memes, que si camello... no, a mí no me afecta, es mi cuerpo y así sucedió".

Antes de que Ferka comenzara su carrera en Televisa, la actriz s sometió a un procedimiento estético para hacer sus labios más pronunciados, pero nunca imaginó que el resultado no saliera como ella esperaba.

La expareja de Christian Estrada pensó que la apariencia de su labio inferior sería efecto inmediato de la inyección, pero con el paso del tiempo se dio cuenta que no bajaba la hinchazón.

Cuando recurrió a un médico para saber qué sucedió con su labio, le dijeron que habría tenido una reacción alérgica, la cual causó que su cuerpo no aceptara el líquido que le pusieron y, por tanto, nunca lo absorbió.

En La Casa de los Famosos, Ferka le explicó a los demás integrantes el doloroso proceso al que tendría que someterse para corregir la imperfección.

“No está duro, no es malo. Lo que pasó es que lo que me metieron hizo reacción y ya quedó ahí, porque no se me bajó, había quedado bien padre”.

“Yo ya hablé con el cirujano, si me lo quisiera quitar, es abrirme el labio, me raspan otra vez y quitármelo”.

“Gracias a Dios no me lo puse arriba, fue solo que no se me desvaneció, no me molesta, yo estoy feliz, es mi cuerpo, ya lo abracé".