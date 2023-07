Jorge Losa es tachado de ‘cobarde’ y ‘protegido’ y él mismo provoca más sospechas

La salida de Paul Stanley de La casa de los famosos confirmó que no estaba protegido por Televisa como se especulaba en redes sociales, pero dejó al descubierto que Jorge Losa sería el verdaderamente favorecido por la producción.

Cabe recordar que Nicola Porcella ya había dicho que el actor español es protegido “porque le gusta a alguien de arriba”. En los últimos días, en redes sociales han circulado imágenes que hacen dudar si Jorge en realidad es pareja de la productora de La casa de los famosos, Rosa María Noguerón, y no de Ferka, como tanto insistieron... y nadie les creyó.

Lo cierto es que Jorge sigue en la competencia, y esta semana podría ser salvado de la nominación por La Barby Juárez. Esta situación provocó que Poncho de Nigris lo llamara cobarde, pues ha reclamado que Jorge no tiene “huevos” para enfrentarse con sus contrincantes en la eliminación.

Sergio Mayer incluso dijo que Jorge ha sido favorecido por la producción.

“Con el tema del complot, te ayudaron. Yo solamente dije ‘me gustaría viajar a España’, eso no es complot, eso no es decir a quién le voy a dar ni qué puntos voy a dar. Nosotros no comploteamos. Nunca dije ‘le voy a dar 2 puntos’”, dijo Sergio Mayer al recordar cuando hicieron inválidos sus puntos por un presunto complot, lo que derivó que Jorge NO resultara nominado.

"¿Entonces son pendejos los de producción?”, respondió Jorge, a lo que Mayer refutó: “Lo que hicieron fue ayudarte a ti. Se pasaron de listos, no son pendejos, el que yo haya dicho que ellos te ayudaron, son demasiado listos, y te ayudaron”.

Aunque los habitantes le han recomendado que, así como Paul Stanley lo hizo, le pida a Barby que no lo salve, parece que Jorge Losa permitirá que su compañera de Team Cielo lo favorezca para sobrevivir una semana más en el concurso.

Lo peor es que, mientras en redes sociales hay una ola de comentarios sobre cómo lo protege la producción, Jorge Losa tampoco se ayuda a sí mismo. Y es que sus palabras exhibieron la seguridad con la que permanece en el juego: “Yo sé que me voy a ir pero cuando yo quiera y como yo quiera”. ¿Y los votos del público?

Lo que Jorge no ha calculado es que esta situación está jugando en su contra, porque gran parte del público de La casa de los famosos ya no lo quiere, y quizá eso tenga consecuencias en su intento por hacer carrera en México.