Ferka le responde a Christian Estrada tras exhibirla por haber insultado a su mamá

Ferka da su versión de los hechos por los que terminó su relación con Christian Estrada.

Luego de que Christian Estrada destapó la verdadera razón por la que le puso punto final a su relación con la madre de su hijo, es la misma Ferka quien no se queda de brazos cruzados y le contesta a su ex.

El modelo Christian Estrada, de 33 años, reveló ante las cámaras que María Fernanda Quiroz, de 36 años, ofendió a su mamá sin importarle que estuviera él presente.

“El día que la madre de mi hijo le llamó pu** a mi mamá, enfrente de mí, fue por eso que yo me separé. La señorita (Ferka) siendo madre y le faltó respeto a lo más sagrado que tengo, ahí se acabó el amor”, dijo el novio de Alicia Machado para el nuevo programa que tiene Jorge El Burro Van Rankin en youtube, llamado En Estado Burresco.

Ferka, exparticipante de La Casa de los Famosos México, reaccionó ante las recientes declaraciones que lanzó el padre de su hijo en su contra

“Terminando el bautizo de mi hijo, cumpliendo 1 año mi hijo, yo comprometida, tuve una falta de respeto por parte de la madre de Christian, pues no me deje. Siempre la traté con amor, les abrí las puertas de mi casa, no me gustó cómo me habló ni cómo se refirió hacia mí, tuvimos este altercado, también él se sumó, no entendió y le dio la razón a su madre, entiendo que las madres son intocables 100%, pero él tiene una familia y un hijo, no importamos, él me dijo una palabra altisonante, me gritó, se puso violento y fue cuando me fui a mi casa, desde ese día él desapareció del hogar y fue un abandono completo hacia sus responsabilidades como padre, como pareja, el compromiso desapareció".

Asimismo, Ferka desmintió ante las cámaras del programa De Primera Mano haber insultado a la mamá de Christian Estrada.

“Es totalmente falso, Dios y mi conciencia lo saben, estoy muy tranquila en eso, jamás le mencioné esa palabra, y si aún así fuera, tampoco es motivo para desobligarse de sus cosas. Pero jamás le dije esa palabra a su mamá. Cuando lo dijo en esa entrevista no estaba en sus cinco sentidos, pero de verdad, es que es muy cansado, es una tras otra, me inventa cosas, es una campaña de desprestigio constante, defiende tanto a su madre, él no está viendo que soy la madre de su hijo, no está viendo eso, lo único que hace es que mi hijo se va a dar cuenta el día de mañana que es una campaña de desprestigio constante hacia mi persona, inventos y mentiras. Siempre he alzado la voz, estoy un poco cansada, le he pedido papeles para que me calle la boca, estoy tranquila que jamás le falté el respeto de esa manera a su mamá".

Sobre el asunto legal que entabla con el padre de su hijo, la actriz comentó que “va, como he dicho, justicia lenta no es justicia, he pedido justicia en muchas situaciones. Mi bebé está desprotegido, en cuestiones de pensión, mi hijo tiene mucha madre, trabajo, veo por él, física, emocional y educativamente está bien, gracias a Dios está sano, al final de cuentas él verá todas estas cosas, jamás he hablado mal de su padre no lo voy a hacer, jamás me negué a que lo viera, pasó lo que pasó, no está bien orientado, está haciendo las cosas equivocadamente”, finalizó.