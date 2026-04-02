El migrante mexicano que soñó con la Luna, llegó al espacio y se hizo una película de su vida

Tardó 10 años en que la NASA le permitiera aplicar el examen para entrar al programa espacial.

José Hernández mandaba por correo su solicitud cada año, igual que otros 12,000 aspirantes... y siempre lo rechazaban.

Hasta que decidió que mejor iría personalmente a Cabo Cañaveral para entregar la solicitud y se entrevistó con el director del programa al que le dijo: “Usted puede rechazarme en este momento pero ¿sabe qué? El año próximo estaré otra vez aquí... y el próximo, y el próximo”.

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La vida del astronauta José Hernández según su película biográfica

Esa historia es posible conocerla porque se cuenta en la película “A million miles away”, una frase que del inglés al español se puede traducir como “A un millón de millas de aquí”.

La película contó con la colaboración de la NASA, en cuya página oficial se consigna que para la película, la NASA aportó sus conocimientos técnicos, metraje e imágenes, y obtuvo las autorizaciones necesarias para el diseño de decorados, atrezo y vestuario.

Elaine Ho, directora de diversidad de la sede central de la NASA en Washington, explicó: “José, un astronauta latino, es uno de los muchos profesionales de distintos orígenes que han contribuido a nuestra labor de explorar los secretos del universo en beneficio de todos”,

Ho tiene claro que la aportación de José Hernández no es solamente técnica sino emocional.

“Su historia, que destaca el poder de la perseverancia para alcanzar tus sueños, es una inspiración para individuos de todos los orígenes”.

La historia detrás de José Hernández

José Hernández es un migrante de segunda generación, lo que quiere decir que sus padres fueron los que viajaron de México a Estados Unidos para trabajar como jornaleros en los campos del sur de ese país.

Hernández parecía tener un destino trazado en esos mismos campos hasta que soñó con viajar a la Luna.

Su padre lo entendió cuando vio la tenacidad con la que aplicaba cada año para el programa espacial hasta que finalmente fue aceptado y entonces le dijo:

“Probablemente tu futuro no está en ser campesino pero siempre será tu pasado”.

Hernández siempre se ha definido como un migrante que alcanzó un sueño el día en que por fin viajó el espacio el 23 de agosto de 2009 en una misión que duró 13 días.

La película “A million miles away” fue producida por Amazon y es en esta plataforma que puede verse.

