¿De qué trata el primer K-Drama hecho por Televisa y cuándo se estrena?

La historia es, de hecho, poco convencional: una adolescente mexicana enamorada de la cultura surcoreana sueña con estudiar en la mejor escuela de diseño de modas... ¡de Corea de Sur!

Con esta premisa, Televisa ha producido su primer K Drama, el cual se llama “Contrato de corazones, tú y yo” y que es protagonizado por Farah Justiniani y que cuenta en su elenco con Samia y Roberto Tello en el papel de sus acongojados padres que, evidentemente, no tienen el dinero para mandarla a Seúl.

“Es una serie inspirada en los famosos K-Drama, en la que Fer es una adolescente que quiere estudiar en Corea del Sur inspirada por sus ídolos favoritos”, dice la sinopsis oficial del programa.

Fecha de estreno y horarios de “Contrato de corazones, tu y yo” el primer Mex-Drama

La popularidad de la cultura surcoreana en países de habla hispana se hizo evidente desde hace una década. No sólo a partir de estos programas en formato de series que cuentan historias tremendistas en las que sobresale la visión de los jóvenes en un mundo donde los adultos son incapaces de salvarlos, rescatarlos o siquiera entenderlos.

Los K-Dramas junto con el K-Pop se han convertido en el elemento central de una aculturización entre la juventud mexicana.

De acuerdo con datos de Korean Cultural Center Survey del 2023, el 67% de los jóvenes de 18 a 34 años en Latam han visto al menos un K-Drama.

En el caso de México, informes de BB Media del 2024, señalan que nuestro país se encuentra entre los más interesados en estos K-Dramas, con un 21% de usuarios mostrando afinidad por este tipo de series.

Es un K-Drama tropicalizado Televisa

Contrato de corazones, tú y yo es una producción de Carlos y Eduardo Murguía y se estrena en canal 5 e 27 de octubre, con transmisiones de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde.