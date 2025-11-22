Suscríbete
Series y Cine

¿Cómo le hacia Verónica Castro para ir al Baby’O con Cristian Castro en brazos? “Dirán que estoy loca”

La actriz contó una historia desconocida sobre su afición al baile en la legendaria discoteca de Acapulco

Noviembre 21, 2025 • 
Alejandro Flores
veronica castro.jpg

Verónica Castro y su hijo Cristian

Las Estrellas y ViX

El Baby’O ya tiene su documental. N+ produjo el testimonial “La noche eterna” en el que que sintetizan casi 50 años de historia de este lugar cuya vigencia le ha dado para llevar primero el mote de “discoteca” pero también de “antro”, según la época de la que se hable.

Entre las decenas de entrevistas que se hicieron para reconstruir la historia del Baby’O destacan los artistas mexicanos que la frecuentaron sobre todo hacia finales de los años y durante las décadas de los 80 y 90.
Se trata de estrellas de la música pero también de la televisión, incluyendo a Verónica Castro, que en esa época era la reina de las telenovelas en México.
La Vero iba al Baby’O casi desde su inauguración en 1976, apenas un año después de haber dado a luz a su primer hijo, Cristian.

“Yo era casi parte del mobiliario del Baby’O”, dice Castro con cierto orgullo.

Pero si Cristian nació en 1974 y el Baby’O abrió en 1976 ¿cómo fue posible que la actriz fuera una cliente tan frecuente?
¿Acaso las actividades de madre no le impedían salir de noche?

La historia real de Cristian Castro en el Baby’O

La propia Verónica Castro lo explica dentro del documental en una entrevista en la que narra cómo eran aquellos años.

“A mí me gustaba mucho bailar. A veces yo no traía pareja pero entonces los muchachos (los meseros) que eran como una familia, me tenían mi mesa en un rincón, mi botella y me ponía a ver cómo bailaban los demás”.

¿Y Cristian dónde estaba? Pues con ella.
no lo dejaba en guardería o encargado, sino que se lo llevaba a esa discoteca que con el paso de las décadas se convirtió en referente del entretenimiento en México.

“Yo venia con Cristian a Acapulco; y en las noches pues quería salir ... y ¿qué hacía con Cristian? Ni modo de dejarlo en el hotel, no me atrevía a encajárselo a nadie. Entonces me lo traía en el bambineto”, cuenta La Vero.

En el Baby’O, Verónica Castro fue una asistente constante. Cuando estuvo cerrado, se hizo viral un video de ella pidiendo por favor que lo volvieran a abrir.

Fátima Bosch en Miss Universo 2025
fatima-bosch-miss-universo-mexico-.jpg
Famosos
Fátima Bosch: Datos que debes conocer de la mexicana que GANÓ Miss Universo 2025
Noviembre 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fatima-bosch-miss-.jpg
Famosos
Miss Universo 2025: Todo sobre el final del certamen donde deslumbró la mexicana Fátima Bosch
Noviembre 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fatima-bosch-miss-universo---.jpg
Famosos
¿Qué pasó entre Fátima Bosch y organizador de Miss Universo? “Ninguna mujer merece ser insultada”
Noviembre 04, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fatima bosch (3).jpg
Famosos
Fátima Bosch tiene doble luto: lleva un moño negro y un pin en la banda de Miss México
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores

Y sobre aquellos años en que Cristian Castro “asistió” a la discoteca en bambineto, la actriz recuerda:

“Lo trepaba yo donde estaba el sonido y ahí se quedaba dormidito; le ponía la mamila, le decía: mi vida a dormir, me voy a bajar a echar una bailadita”.

Ahora que lo mira a la distancia y a la luz de la historia, La Vero se da cuenta de que era un despropósito lo que hizo para disfrutar de aquellas buenas épocas.

“Bueno, van a decir: "¡qué mamá tan loca!” Pero me gustaba mucho bailar”.

El documental se estrenó este miércoles en ViX.

Baby’O Verónica Castro Cristian Castro
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
baby o.jpg
Series y Cine
¿Por qué y quiénes quemaron el Baby’O? Los dueños responden en el documental de ViX
Noviembre 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
estefania de mónaco.jpg
Series y Cine
La noche que no dejaron entrar a la princesa Estefanía de Mónaco al Baby’O
Noviembre 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
Cristian-Castro.jpg
Famosos
Cristian Castro rompe el silencio tras truene con Mariela Sánchez: “No hay ningún engaño. Yo no soy el malo”
Noviembre 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
pancho rodiguez cineasta muere.jpg
Series y Cine
Muere a los 50 años el cineasta Pancho Rodríguez, director de “Llamando un ángel”
Noviembre 15, 2025
 · 
Alejandro Flores
estrellas-bailan-viernes-21-nov-1.jpg
Famosos
“Las Estrellas Bailan en Hoy” tuvo viernes de sentencia inesperado: ¿Qué pasó con las parejas?
Algo inédito ocurrió dentro del programa Hoy.
Noviembre 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Tatiana.jpg
Famosos
Tatiana sabe que su público creció y ahora se presenta en antros, ¿ya no le canta a los niños?
La cantante le sigue cantando “a sus niños de los 90’s”, y así vende su show.
Noviembre 21, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
andrea-meza-fatima-bosch.jpg
Famosos
Captan seria a Andrea Meza ante triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025, pero luego así la felicitó
Ambas han pasado a la historia al coronarse con el título de Miss Universo.
Noviembre 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Florinda-Meza.jpg
Famosos
Aseguran que “le están viendo la cara a Florinda Meza” con el estreno de su documental
Prime Video no tiene planeada una campaña para dar a conocer el proyecto que aparentemente ya tenía fecha.
Noviembre 21, 2025
 · 
Ericka Rodríguez